紅黃碼｜再有「紅碼」人士違規離開隔離地點　9人被押送至竹篙灣

政府於8月9日起實施「紅黃碼」疫苗通行證安排，並於14日適應期屆滿後表明會就新規定採取嚴厲執法行動。上周五（2日），警方聯同衞生部門已先後押送4名違反《預防及控制疾病規例》（599A章）的相關規定的確診人士到「竹篙灣社區隔離設施」進行隔離，惟連日來仍發現有確診人士違規，在確診期間及在疫苗通行證呈現「紅碼」的情況下，罔顧公眾健康，擅自離開指定隔離地點，甚至進入受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）所規管的處所。

警方於今日（6日）再次採取嚴厲執法行動，積極與衞生部門進行協調，並執行「隔離令」，將9名確診人士押送到「竹篙灣社區隔離設施」，以阻截病毒在社區傳播。



+ 4

警方嚴正指出，此等不負責任的行為，除了加劇病毒的傳播，更加令其他市民增加受感染的風險，完全漠視了全港市民的福祉。

警方再次重申，確診人士在隔離期間離開指定隔離地點，即屬犯法；此外，衞生主任及獲授權人員，包括警務人員，有權把確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，亦屬犯罪。兩者一經定罪，最高可被罰款1萬元及判處監禁6個月。

政府當局必定會繼續嚴肅跟進所有違反隔離令的案件，積極進行搜證，及向法庭申請傳票檢控違法人士。