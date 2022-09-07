警一日兩破毒品案　檢158.5公斤可卡因及大麻花　總值4200萬元

警方毒品調查科今日（7日）披露，昨日先後破獲兩宗大型毒品案，拘捕兩名本地男子，並搜獲10公斤可卡因及148.5公斤大麻花，涉及毒品總市值達4200萬港元。其中這次檢獲的大麻多達297包，可以堆成小山。



警方毒品調查科行動組3B隊主管朱紹麟督察及毒品調查科行動組3C隊主管曾憲釗高級督察，今日向傳媒披露案情。指警方發現有販毒集團利用住宅大廈劏房單位作為毒品倉庫及分銷中心。警方毒品調查科行動組人員於周二（6日）下午，在北角錦屏街一棟住宅大廈內截查一名26歲本地男子，並在其身上搜出兩磚各重一公斤的懷疑可卡因。

其後，人員將被捕男子帶返同一棟住宅大廈內的一間劏房進行搜查，並在單位內發現另外8磚同樣各重約一公斤的懷疑可卡因。這次行動中警方檢獲總共約10公斤懷疑可卡因，市值超過1000萬港元。被捕男子將會被控兩項「販運危險藥物」罪，將於周四（8日）在東區裁判法院提堂。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。

檢獲大麻花堆成小山

另一方面，昨日下午約4時，毒品調查科行動組人員在牛頭角一座工業大廈分租單位外截查一名27歲本地男子，其後搜查該名男子的分租單位，在單位內檢獲 297包， 總重量 148.5公斤， 市值約 3200萬元的大麻花。被捕男子報稱無業，因涉嫌販毒罪被拘，現正被扣留調查。

警方留意到， 大麻包裝上印有「藥用」字眼， 報稱從北美洲偷運入本港。警方重申大麻為毒品，大麻相關的產品，例如THC(四氫大麻酚）亦是毒品。在香港販運或管有大麻及大麻相關的產品都屬違法。服食大麻會對身體造成嚴重影響，包括精神分裂症 ，心肌梗塞和中風。

這兩宗案件中，警方發現販毒集團利用分租單位作為儲存毒品地點，警方提醒市民如果發現自己單位附近有不尋常氣味 （例如大麻產生濃烈的草青味）又或者懷疑該場所被犯罪分子利用來儲存危險藥物，應該向警方舉報。