安達臣道冧天秤｜孫玉菡：基座明顯出問題　將檢查全港地盤天秤

安達臣道精進建築地盤冧天秤。今日（7日）上午10時許，秀茂坪安達臣道近安泰邨一個建築地盤內，有一個天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中地盤內多個貨櫃辦公室，貨櫃再倒下壓倒工人，至少導致9人受傷，其中兩人死亡，另外一名工人仍被困於天秤底部搶救當中。

勞工及福利局局長孫玉菡到場視察後指，初步調查顯示天秤基座明顯出問題，可見整個天秤倒塌、「工字鐵成個反起咗」，處方已向地盤發出暫時停工通知書，暫停地盤內3支天秤運作，並會向全港有使用天秤的地盤展開安全檢查，確保運作安全及安裝穩妥。



勞工及福利局局長孫玉菡到場視察後交代詳情。（梁偉權攝）

對死傷工友深感難過 家屬致深切慰問

孫玉菡今午抵意外地盤視察後向傳媒表示，政府高度關注事件，他已向行政長官匯報初步情況，又表示對死傷工友深感難過，向家屬致深切慰問，社署已開始聯絡家屬及會提供幫助。孫玉菡指，與房協及地盤負責人初步了解，涉事天秤於事發前有在運作、但沒有載物，另外亦視察過地盤及天秤狀況，由於現時仍有消防在場搶救未能近觀。

勞工及福利局局長孫玉菡等人員到場視察。（梁偉權攝）

涉事地盤即時停工 處方會循工友相關人士了解

孫玉菡又指勞工處已就意外開始調查，初步調查顯示天秤基座明顯出問題，可見整個天秤倒塌、「工字鐵成個反起咗」，處方已向地盤發出暫時停工通知書，暫停地盤內3支天秤運作，並會向全港有使用天秤的地盤展開安全檢查，確保運作安全及安裝穩妥。孫玉菡形容是次意外罕見，過去十多年未見過同類涉及多人傷亡的意外，因而需要進行全港檢查，惟暫未能提供現時全港天秤地盤數字。

孫指出天秤的設計、安裝、驗收均有法例規管，由專業人士確保合法才可使用，處方會繼續循工友、相關人士了解，希望盡快調查清楚事件，如發現有人需要負責會毫不猶豫追究到底。

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃造成兩死六傷，消防坍塌搜救專隊出動，尋獲原先失蹤的一名工人。（鄭子峰攝）