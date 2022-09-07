陳朗昇旺角採訪涉阻差辦公被捕　被扣留逾11小時後獲准保釋

網媒《Channel C》副採訪主任、記者協會主席陳朗昇，與攝影師於今日（7日）早上11時許，到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會前，被警員截查身份證。其間陳朗昇被指拒絕向警員出示身份證，涉嫌「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」，被捕帶返旺角警署。事隔逾11小時後，至今晚11時許，他獲准保釋離開警署。



據《Channel C》報道，陳朗昇是與攝影師到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會前，被「旺角活動管理組」的警務人員截查身份證，之後陳朗昇被警員帶上警車到旺角警署。陳朗昇今晚離開警署時，指事發時他被截查，自己只是一如既往了解截查警員的身份。他形容警方當時在麥花臣場館附近大部分地方，仿如「洗太平地」，方圓50至100米都不能在場，他未去到麥花臣場館已被截查，不似平日警方處理居民大會的安排。

陳朗昇又形容對今次警方做法「大開眼界」，自己只是行使公民權利，他被捕帶署期間被鎖上手銬導致「手瘀晒」，亦有警員向他不禮貎對待。

警方表示，於今早約11時於旺角奶路臣街及染布房街交界執行職務期間，發現兩名男子形跡可疑，遂上前調查，並要求兩人出示身份證。其中一名42歲姓李本地男子配合要求，提供身份證予人員查核，經初步查問後獲放行，惟另一名41歲姓陳本地男子表現不合作，拒絕向人員出示身份證，人員多次勸喻及警告不果後，以「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」將其拘捕。

被捕男子現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第10隊跟進。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。