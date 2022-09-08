喬裝易容灣仔酒吧區搵食　警拘10非洲女文雀　偷酒客$74萬財物

警方自去年起發現灣仔警區內有大批非洲裔女子，在娛樂場所一帶犯案，其間她們會色誘酒客或乘酒客飲醉，伺機偷取酒客的信用卡及提款卡等貴重財物，之後再用卡購物，將貨品變賣套現。灣仔警區人員追查逾年後，今日（8日）在全港多處以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」等罪名，拘捕10名持「行街紙」的非洲裔女子；相信她們最少涉及7宗同類案件，涉款共約74萬元。



警方拘捕涉案非洲裔女子。（警方提供圖片）

警方灣仔警區反三合會行動組第二隊主管陳梓銓今晚講述案件，指自去年開始，灣仔警區反黑組採員留意到有大批以非洲裔女子為主的不法份子，在灣仔區內的娛樂場所一帶留連，她們不單於晚上及凌晨時分向酒客提供性服務，同時亦會向低警戒的醉酒人士下手，乘他們飲醉偷取他們的金錢、手機、信用卡及提款卡等貴重物品，每宗案件平均損失金額約數萬元，其中一宗更損失多達48萬元，涉案總金額約74萬元。

人員經深入調查及翻查大量閉路電視，鎖定10名目標疑犯，並於今日在香港多區展開「犁庭掃穴」及「彩霞」行動，拘捕10名非洲裔女子，她們年齡介乎30至53歲，全部持「行街紙」，涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」。行動中，警方在被捕人的住所檢獲15個假髮，以及被捕人犯案時所穿的衣着。

警方在灣仔區展開行動。(陳浩然攝)

根據警方調查，被捕人士在社交圈子互相認識，但並非有人或集團操縱，她們涉及最少7宗同類案件，犯案目標主要針對灣仔區內娛樂場所一帶的外籍人士。灣仔警區反三合會行動組第一隊主管蔡偉橋指出，她們犯案時會用不同顏色及髮型的假髮喬裝易容，同時會不時轉換住址，但沒向當局更新行街紙住所資料，以逃避執法人員追查。

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蔡續指，由於灣仔區有很多娛樂場所深受外籍人士歡迎，案中受害人是40歲至63歲的外籍人士，包括英國、歐洲及印度籍。疑犯會乘酒客在附近商舖消費或提款時，從後偷看密碼，之後偷取他們的提款卡，在附近銀行進行提款或轉款到同夥戶口；又會在街上勾引酒客，之後借機到酒客所住酒店或住所提供性服務，並藉酒客睡着時，偷走平板電腦及手錶等貴重財物。疑犯也向街上或酒吧內爛醉如泥的酒客下手，偷去他們身上信用卡，之後到附近便利店或其他商店消費，例如到電器舖購買值錢貨品，之後變賣套現。