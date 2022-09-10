警夥食環署巡查多區餐廳酒吧拘2人　4負責人收傳票　11顧客被罰款

荃灣警區雜項調查隊聯同食環署人員採取聯合行動，昨晚（9日）巡查區內14間餐飲處所及酒吧，先後於曹公坊、沙咀道、大壩街及路德圍，發現1間酒吧及3間餐廳內，有1男3女顧客（31至63歲）分別未能出示「安心出行」掃描紀錄、疫苗記錄及快速抗原測試陰性結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），警方合共發出6張定額罰款通知書；而酒吧女負責人和3名餐廳男負責人（22至38歲）亦涉違反第599F章，食環署人員向他們發出傳票。



另外，油尖警區反三合會行動組、尖沙咀雜項調查小隊聯同食環署，昨晚亦在區內巡查，發現4間酒牌及餐飲處所內，有6男1女（20至38歲）分別未能出示「安心出行」掃瞄記錄、有效疫苗通行證及在酒吧多於4人一枱，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），全被罰款。

另外，1名姓張（25歲）女顧客向人員出示懷疑屬於他人的電子針卡，涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕；另一酒吧內的姓林（43歲）男負責人亦涉嫌違例被捕。被捕男女現正被扣留調查。