前亞洲先生黃竣鋒深圳遇襲　感激大佬B照顧　返港治療醫院過中秋

前亞洲先生季軍黃竣鋒（Jason），上月29日在吳志雄（大佬B） 於深圳開設的餐廳內遇襲，遭兇徒連斬三刀，導致臉部、左手及左腰嚴重受傷，他其後發聲明指自己從來沒有得罪過別人，認為受襲是無妄之災。今日（11日）他再次發聲明，指上周五（9日）已回港留醫，但憶起當日兇案仍未能平復心情，有照片可見其臉部有大量染血紗布。他感謝大佬B當日擒拿兇徒及將他送院，更負責其在深圳的醫療費用。他亦慨嘆昨日中秋佳節，未能與家人團聚。



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聲明如下：

感謝各位傳媒一直的關心，我已於日前（9日）經香港特別行政區政府駐粵辦香港入境處的協助下，由救護車送往深圳灣關口過境回港，並由港方救護車直送往屯門醫院留醫治療。

屯門醫院的醫生為我初步診症後，建議我留院接受治療。

今天我已安然回港，但我回想起案發時情況，仍未能平伏。這段期間最感謝大B哥（吳志雄）對我的照顧。當天事發時，大B哥不顧自身安全奮勇即場擒拿兇徒，又護送我到醫院，並負責了我在深圳的醫療費用，我對大B哥對我的恩情，報以深深的謝意。

這個中秋佳節，身受重傷的我未能與家人團圓，在醫院看著窗外的月光，百般滋味在心頭。在此感謝深港兩地的醫護人員對我的照顧，並感謝所有朋友的關心，我一定會全心接受治療，力求早日康復。

黃竣鋒

2022年9月11日

▼黃竣鋒曾參選亞洲先生▼



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▼黃竣鋒感激吳志雄（大佬B）的照顧▼

