安達臣道冧天秤｜電工癌妻撰文解釋停收捐款因由　望記住丈夫美好

秀茂坪安達臣道地盤於本月7日發生天秤倒塌意外，釀成3死6傷。41歲電工許文明慘被當場壓斃，遺下患末期乳癌的妻子和兩名4歲及7歲的女兒。許太日前透過工業傷亡權益會表示停收捐款，指其家庭已暫時得到許多資源，希望大家若有能力可捐助其他有需要的人。



許太今日（12日）再透過工權會發表感言，指意外後「收穫（獲）了超多人的關愛，方方面面可謂無微不至，太多都超乎了我的想象。」形容自己只是普通人，坦言對於海量的好意有點尷尬。對於意外，她希望「許多人想起我先生的時候，他不止是一個符號——某某意外身故者，就算是一個符號，或許也可以有多一點的色彩和血肉，知道他曾經多麼的努力生活，知道他的美好。」



↓↓許文明太太停收捐款↓↓



「許文明太太親撰感受」全文如下﹕

最近睡眠質量非常差，輕易醒，醒了就睡不著，既然睡不著我就稍微整理下最近的一些思緒吧。

​因為接受了媒體的採訪，所以有更多的朋友知道了發生在我身上的事情。

之所以接受採訪，有兩方面的考慮，一方面許多媒體都有接受採訪幫忙籌款的一個常規操作，另一方面，我確實也有很多想表達或者傾述的事情吧。

事情已經發生，太多的人已經知曉，那麼我也希望許多人想起我先生的時候，他不止是一個符號--某某意外身故者，就算是一個符號，或許也可以有多一點的色彩和血肉，知道他曾經多麼的努力生活，知道他的美好…

​我和他生活的未來沒有了，既然有機會去和大家說些什麼，我想讓他的離世除卻悲傷，可以對這件事，甚至是香港社會有一點點積極的意義，那麼，都能夠幫助我自己更好的接受這件事。

​這件事發生之前和之後，我覺得每每有不好的事情發生，很容易聽到許多關於問責，關於處罰的聲音…在我的認知中我覺得法律是一種不得已，是底線，而處罰不管輕重都很難有好的效果。所以它們應該是應對問題的下策，我更希望事情發生了，相關的所有機構能夠去用一種建設(不是反對和打倒)的角度去思考，用尋找一個雙贏或者多贏的方案的方式為這次的事件畫一個句號。例如有一項制度或者一套系統產生，能在盡量規避風險的同時也不讓企業操作實施困難…當然這可能是我的理想主義了。

​由於香港社會非常的多元化，大家可能是不同國籍，人種，出身，教育，宗教信仰…於是在面對問題的時候特別容易對立，或者是一盤散沙的狀況，所以我覺得像我這樣一個無政治立場，無宗教信仰的人來說一些什麼，也許會讓人們更容易接受？

​但是很遺憾，見到媒體的前一天晚上因為各種原因只睡了兩三小時，於是當天很多意思也沒表達清楚，不時因為睡眠不足出現思維短路的情況，當然粵語比較爛也是個問題。

​採訪播出之後，我的家庭可以說得到了香港整個社會的大力支援，讓我收穫（獲）了超多人的關愛，方方面面可謂無微不至，太多都超乎了我的想象。

說下關於捐款的事兒，因為許多捐贈是直接到我的銀行賬戶的，所以我能看到每一筆的金額，有的金額在我看來特別的大，它們無疑對我的幫助巨大。但是，在此之中我也看到了一些像是50圓（元）這一種金額的，我當時的感受就是有點擔心，這種擔心在我接受捐款的第二天我看到了實例。

因為我女兒的學校教會有活動，這是意外發生以前就約好要參加的，所以就帶著女兒們去了，等活動結束後，有位會友就過來跟我說，我知道發生的事，我很想對你表達關心，我買了點小朋友喜歡的食品給你…然後，我沒接受，因為在我看來，不管意外發生前還是後，她的情況都未必好過我的，我覺得我沒有接受的立場，跟她表達了感謝和我的想法，她沒有再要求我收下，仍舊說會為我祈禱，我說：這對我來說就非常足夠了，甚至是更好的。

​隨後，我就聯繫了一直跟進幫助我的社工，尋（噚）日發出了停收捐款的聲明。也有人給我建議，說如果你應付完你的問題，還有余（餘）裕，你可以再做慈善啊，確實，這也是一種思路，但我還是堅持去停止，為何呢？因為今日不知明日事，因為我不知道將來如何確定我的捐贈是給到了最需要的人士，這個太難評斷和確定，所以我從我的本心出發，做我覺得我應該做的就好。

最近不時有人對我點讚，面對這種好意我有點尷尬，因為我依舊是普通人，甚至是個懶惰的師奶，我最愛做的事兒是睡覺以及躺著玩手機…基本上我就不想帶娃，我想她們快點獨立，然後我自己海闊天空…只是，痛失所愛，不得已，為了祭奠我的愛人和我的愛情，這是我以為的浪漫…

​文字太多，很抱歉…

許文明太太

2022年9月12日

意外過身的電工許文明與妻子育有一對年幼女兒。（許文明遺孀提供）