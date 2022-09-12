水警海關近日5度反走私　拘16男檢$1900萬貨　包括鰻魚苗HPV疫苗

中秋節假期期間，香港水警及海關留意到內地對香港凍肉及高價值食材的需求大增，不法分子利用水路走私將食材及違禁品偷運往內地，於是展開聯合打擊行動。今日（12日）凌晨時分，人員在香港國際機場一帶水域截獲一艘走私快艇，拘捕3名本港男子，並檢獲61箱鰻魚魚苗、高級和牛等凍肉，以及子宮頸癌疫苗等；案中快艇及走私貨品總值約525萬元。

連同今次案件，水警及海關自本月5日至12日共展開5次聯合反走私行動，共拘捕16名本地及內地男子，檢獲總值約1,900萬元貨品。



+ 3

周日（11）晚上，水警小艇分區聯同香港海關海域聯合特遣隊，在香港國際機場一帶海域進行聯合反走私行動。至今日凌晨零時許，人員在機場以西發現一隻可疑快艇，正高速駛離香港水域，時速高達35海里。船上有3名男子及大量貨物，懷疑正進行走私活動，人員隨即採取行動，而快艇亦高速駛向邊界，最後執法人員在機場以西南的水域將可疑快艇截停。行動中，人員以涉嫌「輸出未列艙單貨物」，拘捕3名本港男子（18至22歲），扣查一艘快艇，並檢獲61箱鰻魚魚苗、包括高級和牛等凍肉，及子宮頸癌疫苗等；快艇及走私貨品總值525萬元，案件交由海關跟進。

今日凌晨水警聯同海關反走私，檢獲市值約525萬元貨品。(馮國良攝)

香港機場附近水域成走私黑點

警方水警小艇分區指揮官署理警司劉家業表示，香港機場附近水域是走私黑點，在是次行動中，人員發現涉事可疑快艇以時速35海里高速駛離本港水域，水警小艇分區派出2艘多功能攔截小艇進行攔截。由於這類走私快艇為逃避追截，沒有亮起航行燈，加上部分駕駛人士未有牌照，甚或是由內地非法入境者駕駛，不熟悉香港水域，對其他海上駕駛者構成危險，故人員要求對方立即停船，惟對方未有聽從，人員最後用攔截小艇成功將可疑快艇截停。

水警總區特遣隊主管阮敬豪指，涉事可疑快艇以時速35海里高速航行，最高速度甚至達到40海里，接近於陸上車輛時速75公里，嚴重危及周邊船隻安全。他強調水警會繼續大力打擊不法分子利用水路進行走私活動。

+ 1

至於案中檢獲鰻魚魚苗及HPV疫苗，香港海關海域聯合特遣隊高級督察鄧修賢稱，相信涉案的鰻魚魚苗是偷運返內地，進行飼養作食用用途。因據資料顯示，鰻魚不能完全人工繁殖，要經飼養養大，而鰻魚魚苗要在海裏撈捕。稍後海關會將涉案魚苗交由漁護署檢驗，以確定是否涉及其他罪行。鄧又指出，今次是今年首次檢獲HPV疫苗，惟這些運往內地的HPV疫苗，沒經過適當的冷藏及檢驗檢疫，質素成疑，市民不應購買。

除了今次行動，水警與海關於本月內較早前已採取4次聯合行動，分別在南丫島對開海域、后海灣及西貢，檢獲1,366萬元走私物品及涉案運輸工具，包括3艘船隻、一輛七人車、不同種類凍肉及一批寵物蛇，並拘捕6名本港男子及7名內地男子。