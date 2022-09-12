警沙田一連四日發84告票及6傳票　3處所被勒令停業14天

沙田警區於9月9日至12日一連四日，巡查區內多個街頭賭博及群組聚集黑點，以及餐廳、酒吧及派對房間等多個表列處所，共發出84張定額罰款通知書及6張傳票。3個表列處所亦因違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被勒令停業14天。



街頭賭博及聚集黑點方面，警方於廣源邨、美林邨及城門河第一海濱花園發現32名本地男女聚集，年齡介乎49至85歲，部份人士更公然抽煙及吐痰。人員又於沙田公園、大圍港鐵站及馬鞍山公園附近發現共16名外籍女子聚集，年齡介乎32歲至52歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）或《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

表列處所方面，位於石門的餐廳內，有2名男顧客未能出示「安心出行」紀錄及1名女顧客未能出示疫苗記錄，分別涉嫌違反第599F章及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）。餐廳47歲女負責人亦涉嫌違反599F章。

另外，一間位於沙田大涌橋路的酒吧內，一名男顧客未能出示有效的快速抗原測試陰性結果，與40歲酒吧男負責人一同涉嫌違反涉嫌違反第599F章。而一間位於火炭的派對房間亦懷疑違規營業，36歲男負責人被人員票控；房間內的4男7女，年齡分別17及24歲，涉嫌違反第599G章。3個處所合共有15名顧客被發出定額罰款通知書，3名負責人則收到傳票。