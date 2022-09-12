曹公潭瀑布外傭遊玩時遇溺　消防蛙人救起送院不治

荃灣曹公潭瀑布再次發生遇溺事件。今日（12日）下午4時許，警方接獲報案，指其35歲印尼籍女友人於上址跌進瀑布池內，隨即不知所終。警方及消防趕至救援，消防蛙人亦奉召到場下水搜索，最終在約4米深的潭底發現女事主，並將她救回岸上，惟當時她已昏迷不醒，由救護車送往仁濟醫院搶救，其間救護員為其進行心外壓急救，惜延至下午6時證實不治。

事發時多名外傭於上址玩樂，警方經調查後，相信女事主意外失足墮進水潭中，同行友人未見她上水，擔心她發生意外而報警，可惜最終證實遇溺不治。



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曹公潭半年間兩度發生同類意外。今年3月22日，一名17歲巴基斯坦裔青年懷疑失足跌入水潭遇溺，在水中掙扎呼救，未幾已沒頂。消防蛙人其後在水潭中央約3米水深位置尋獲事主，惟他已昏迷不醒，送院後證實不治。

▼2022年3月22日 巴裔青年遇溺亡▼



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去年7月24日，一名23歲尼泊爾籍女子偕友在照潭徑曹公潭瀑布玩樂及下水暢泳，其後不知所蹤。消防蛙人其後於離岸約5米、水深約2.5米的水潭底部發現女事主，她昏迷不醒，送院搶救，惜證實不治。

▼2021年7月24日 尼籍女子遇溺亡▼

