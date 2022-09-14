意大利糕點店Crostini突宣布全線結業　苦主：執都仲賣餅卡？

意大利糕點店Crostini昨（13日）晚10時許，在facebook專頁上發帖指因疫情致經營環境惡劣，決定門市將會營業至9月13日，之後將會全線結束營業。消息一出，惹起不少網民及顧客留言批評，有人直言「點解可以個幾鐘前先黎講」，亦有人質疑「咁coupon 點呀？」並指近日在婚展購買大量餅卡仍未兌換，有人直指店舖想結業前「水人一筆」，並要求Crostini交代賠償安排。

有網民已成立苦主群組，至今成員逾300人，當中有人持有逾200張餅卡，有苦主認為事件涉及《商品說明條例》，將從不同途徑追究。《香港01》今早就事件致電Crostini查詢，惟未有人接聽，留言信箱亦爆滿。



有購買Crostini餅卡、禮券的顧客昨晚已成立了「Crostini苦主」群組，直至今早群組已有300多人。群主Yandy接受《香港01》訪問時稱，她今年11月結婚，故5,6月時已寄電郵至Crostini查詢餅卡的優惠，Crostini回覆指在婚展購買201張以上可獲65折。Yandy遂於今年7月婚展購買201張餅卡，經折扣下花費約6000多元。Yandy續指，近日才剛過大禮及派帖，前日（12日）已派了5張帖給朋友，豈料昨晚即有朋友通知她Crostini已經宣布結業。她今日已致電信用卡公司要求退款，並打算向海關、消委會及報警求助。她指要再另外購買餅卡，需要額外花費約9000元。

有苦主指Crostini早前還在賣餅券，但昨晚卻突然宣布結業，直斥其行為是「奸商經營手法，不負責任」，而且昨晚facebook的帖文完全沒有提及任何賠償方案。該苦主更指，4日前打電話至Crostini，想用coupon訂蛋糕，已長期無人接聽。他更指Crostini前幾日仍在賣月餅，又推出新蛋糕，「令唔少苦主中伏，根本有意欺騙顧客」。另有苦主表示會向海關、消委會及報警求助。

《香港01》統計「Crostini苦主」群組內，有約93名苦主報稱有損失，當中不少人是在5至7月的婚展購買餅卡禮券，餅卡數量近2000張。

有苦主花費超過6000元購買餅卡。（群主Yandy提供收據）

翻查Crostini官方網站，最新消息一欄未有發佈結業告示，仍有各種限時優惠資訊，蛋糕款式等，惟在分店地址中沒有任何資料。《香港01》今早到Crostini荃灣廣場分店，發現未有營業，店外亦沒有貼出任何結業告示。

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意大利糕點Crostini在昨晚（13日）於fb上宣布門市將會營業至同日，之後將會全線結束營業。全文如下：

「疫情下百業蕭條，不少行業都大受影響。自2020年開始，經營環境十分惡劣。本公司crostini亦很可惜未能力挽狂瀾，只能無奈地作出一個非常沉重及失望的決定。crostini門市將會營業至9月13號，之後將會全線結束營業，我們亦對所有顧客及員工致十萬分的抱歉！

我們再次由衷地感謝每一位顧客、同事和合作夥伴一直以來的支持和鼓勵，希望大家有緣再相聚，後會有期。」

