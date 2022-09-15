打鼓嶺坪洋村綁架撕票案│去年一個月兩宗綁架 　貝沙灣主僕被擄走

本港去年曾在一個月內發生兩宗綁架案，兩案警方均偵破，肉參獲救。其中綁匪在光天化日下在貝沙灣附近的域多利道街頭，將少主及其外傭同擄上車，再押到八鄉大窩村一個貨櫃禁錮一案，轟動一時。涉案外傭機警，乘綁匪離開後，爬上貨櫃頂呼救，驚動附近村民，最終主僕均安全獲救。



家住港島貝沙灣的菲傭與女少主，2021年12月8日上午8時上學期間，行經域多利道一變電站時，被綁匪擄上車綁架，並帶到八鄉大窩村一個貨櫃內。綁匪為主僕戴上頭套，並用索帶綁手。醒目菲傭趁「睇水」綁匪離開貨櫃，鬆開頭套及索帶，攜同少主登上貨櫃頂求援，驚動村民，最後成功脫險。其後警方拘捕一名涉案的綁匪。由於被綁匪擄人位置鄰近豪宅區，附近有不少名校。綁匪在光天化日下擄人，令不少家長憂心仲仲。

泰特幣綁架案肉參逃離參竇獲救

泰達幣綁架案發生在2021年11月6日，一名39歲男子的家屬報案，指事主當日與人相約在牛頭角區交收虛擬貨幣期間，懷疑被人武器襲擊後綁架，並被押到大埔南坑村一間鐵皮屋中禁錮。綁匪曾要求事主家屬交出3,000萬元贖金。西九龍總區重案組人員同月10日接手調查案件，同月12日受傷事主，從鐵皮屋的窗中成功逃出，事後被送往醫院治理。同月12日至14日警方分別在大埔區、上水區、長沙灣區及觀塘區以涉嫌「綁架」及「串謀綁架」拘捕13人。

bossini創始人孫女羅君兒被綁架 事後出書講經過

至於近年本港最轟動的綁架案件，為2015年4月25日bossini創始人羅定邦孫女羅君兒綁劫案。當年，主腦猶敦魁為首的貴州匪徒，闖入位於西貢甘澍路的羅家大宅，劫走200萬元財物及綁走羅君兒，將她禁錮在一處山頭，至4日後家屬交出2,800萬元贖金，羅才獲釋。香港警方及內地公安全力展開緝查，在香港拘捕一名內地男子，在內地則拘捕9人，並在內地起回654萬元。其後，警方再於白石臺山頭起回1,500萬元。至2016年3月，警再起回深埋叢林的635萬元贖金， 2,800萬元全數起回，案件正式宣布結束。事後羅君兒更出書講述其被綁架的經過，成為城中熱話。