海關查11間派對房間拘6負責人　涉用侵權卡拉OK機及遊戲機牟利

海關今日打擊多區共11間派對房間，涉嫌提供侵權卡拉OK歌曲，拘捕6名負責人，共檢獲12套侵權卡拉OK機、5套盜版電子遊戲機套裝等，價值約8萬元。



海關共檢獲12套侵權卡拉OK機、5套盜版電子遊戲機套裝等。（梁偉權攝）

版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威表示，海關今日（14日）於全港多區進行代號「喜鵲」行動，打擊提供侵權卡拉OK歌曲派對房間。蔡俊威指海關發現於疫情下仍有派對房間於業務過程中，提供侵權卡拉OK供顧客使用。海關據情報分析及版權擁有人協助下，今日動員100人於荃灣、荔枝角及葵涌突擊搜查11間派對房間，涉嫌業務過程中管有或提供侵權歌曲供顧客使用，共檢獲12套侵權卡拉OK機、載有10萬首侵權歌曲，另外檢獲5套載有懷疑盜版電子遊戲機套裝，合共價值約8萬元。

版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威。（梁偉權攝）

蔡俊威表示被捕4男2女均為場所負責人，年齡介乎27至41歲，涉嫌違反《版權條例》，現正被扣查中，海關不排除會有更多人被捕。另外其中一場地2名負責人涉違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，將交由警方跟進。蔡又指行動中發現涉案派對房利用社交平台推廣業務，為顧客提供娛樂消遣場地，收費包括卡拉OK機、電子遊戲套裝等娛樂設施。當顧客預訂房間時，負責人只會提供大概區份，於顧客付款後方會提供確實地址，海關相信做法為企圖逃避人員執法。

根據《版權條例》，任何人未有版權擁有人的特許下，為任何業務或貿易目的，或於業務與貿易過程中管有侵犯版權的複製品，令任何人可以使用，一經定罪最高可罰款每件侵權物品5萬元及監禁4年。海關提醒營商人士需遵守《版權條例》，就音樂視像紀錄而言，可向相關版權擁有人查詢使用有關物品事宜，海關又呼籲市民尊重知識產權，切勿光顧使用侵權器材的派對房間。市民向致電海關24小時熱線21456182或電郵crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑侵權活動。