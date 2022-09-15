巴西抵港棉絨貨櫃藏可卡因　市值約1400萬元　海關拘3人涉販毒

香港海關上周五（9月9日）在葵涌海關大樓檢查兩個由巴西抵港的貨櫃，於滿載綿絨的貨櫃內，檢獲16.5公斤懷疑可卡因，市值約1400萬元。海關拘捕兩名貨車司機，以及物流公司老闆，他們都是受收貨公司委託從貨櫃碼頭提貨再運到位於米埔的倉庫。3人正保釋候查，海關正追緝海運提貨單上收貨公司的負責人，不排除更多人被捕。



+ 1

香港海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察陳杰論講解案情，指港口及海域科透過風險評估，上星期五（9月9日）在葵涌海關大樓驗貨場檢查兩個從巴西到港，並報稱載有棉絨的海運貨櫃，透過X光發現其中一隻貨櫃最深處底部不尋常。海關將此部份貨物作進一步檢查，在230包、重200公斤棉絨內，藏有兩件可疑棉絨。可疑棉絨表面上無貨物資料，而且包裝破爛，相信棉絨內有可疑物品。海關發現內有15磚、共重16.5公斤的懷疑可卡因，市值約1400萬元。

海關毒品調查科高級調查主任何明威表示，毒品調查科接手調查，透過監控遞送行動。先在葵涌海關大樓拘捕兩名貨車司機，年齡分別37歲及62歲。二人在貨櫃碼頭提貨，再前往海關大樓讓人員檢驗此批貨。跟進調查發現二人受僱於一間本地運輸公司，運輸公司由一名49歲物流公司董事管理。二人受董事指示在貨櫃碼頭提貨，通過海關檢驗後送貨到米埔一個貨櫃場。

董事得悉貨物到達米埔貨櫃場後立即出現，海關確認身份後將其拘捕。海關相信這批毒品最終目的地不是香港，是想轉去其他地方。兩名司機及運輸公司董事現正保釋候查。海關調查相信運輸公司是受海運提單上收貨公司委託行事，而收貨公司僅去年年尾成立，透過秘書公司注冊，過去無進出口紀錄，登記地址是油麻地一間秘書公司。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。