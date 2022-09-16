車CAM直擊｜何文田塌樹　壓扁校巴三私家車　二人受傷

何文田發生塌樹驚險意外，壓毀4車！今（16日）晨7時40分，巴富街合一堂學校對開行人路一棵15米高大樹，突然連根拔起，橫躺三條行車線上，壓毀一輛校巴、三輛私家車，其中校巴左邊車頂壓扁，校巴司機手部受傷，校巴事前因已落了學生，沒有學生受傷，另一私家車司機亦報稱受傷。



運輸署表示，因塌樹巴富街近公主道的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。



+ 3

有車Cam片拍下塌樹驚險一刻，只見校巴因燈號停在慢線，打着左轉的車頭燈，司機坐在駕駛室內等轉燈，突然大樹轟然塌下，壓爆車頂及擋風玻璃，司機幸無壓中，否則凶多吉少。

▼▼塌樹連環圖▼▼

長春社總監蘇國賢表示，肇事大樹為鳳凰木，高約15米左右，由於其小朋友在合一堂學校讀書，他經常前往巴富街接送小朋友，對該樹不陌生，初步所見該樹連根拔起，根部頗短，底部淺色部分明顯是遭真菌感染而腐爛，根部萎縮不足以支撐巨大樹木。而該樹之前並無異樣，仍舊嫩綠，目測一般很難找出患病的樹木，建議利用機器鑽入底部樹幹深入測試，盡快找出瀕危大樹以絕後患。

蘇國賢表示，由於事發時是返學繁忙時間，車多人多，如此沉重的大樹塌下沒造成太多傷亡實屬幸運，由於附近亦有不少鳳凰木，促請政府盡快展開詳細檢查，確保出入人士安全。