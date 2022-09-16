32歲男誘少女援交兼勒索　再扮少女呃男網友$20萬　母子同被捕

一名男子涉嫌透過社交軟件，以金錢誘惑少女援交提供性服務，惟之後少女不但無法收取酬金，更被男子騙取1.1萬元，再被勒索威脅公開性感照。

警方經深入調查後，昨日（15日）以「勒索」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕分別32歲及63歲的一對母子，而2人另涉及4宗同類案件，包括男疑犯涉嫌曾於網上轉換身份扮援交少女，以性感照騙取男網友匯款逾20萬元。



屯門警區刑事（調查）總督察陳家成表示，警方於上月23日，接獲一名17歲少女報案，指她於網上交友平台認識一名男子，其後男子以港幣15萬元作報酬，誘使少女自拍性感照片及提供援交性服務，惟少女事後未有收到先前所協議的酬金，更被男子以其他藉口騙取1.1萬元，更被男子威脅在網上公開受害人的不雅相片，以勒索更多金錢。

六旬母涉提供戶口收款被捕

刑事調查支援隊介入後，經探員深入調查及情報分析，以及新界北總區情報組的協助下，成功鎖定2名涉案疑犯，屯門警區刑事部連日來進行埋伏行動，昨日（15日） 上午在屯門區以「勒索」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一對母子，包括角色為案件主腦的32歲本地男子，以及其涉嫌提供銀行戶口收取犯罪得益的63歲母親，2人現正被扣留調查，案件由屯門警區刑事支援隊繼續跟進調查。

陳家成又指，據大量線索顯示，2人另涉及去年11月至今年8月，在本港多區發生的4宗同類案件，其中一宗援交騙案的受害人為一名男子，被捕男子調換角色，於社交軟件假扮援交少女，與受害男子進行對話，當中提供大量性感女子照片引誘男子上釣，終騙取對方港幣20多萬元，而過程中兩人素未謀面；另一宗為股票投資騙案，受害人為一名41歲女子。上述5宗案件合共之受害人為4女1男，年齡介乎14歲至41歲，包括2名未成年的女學生，總騙款金額高達40多萬元。

屯門警區刑事(調查)總督察陳家成向傳媒簡報案情。（梁偉權攝）

警方呼籲，市民應注意網上交友安全，包括切勿輕易接受交友邀請及相信初相識的網友、不應隨便在互聯網上披露個人資料或相片，亦切勿因「搵快錢」的心態，提供所謂「兼職女友」及援交性服務，以換取大額報酬，因有可能誤墮法網，以及蒙受金錢損失或肉體傷害，而家長亦應多了解子女的成長壯況。市民如懷疑受騙或被勒索，應保存與對方的溝通記錄，立即致電警方「防騙易」熱線18222或報警求助。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」或「勒索」罪，最高刑罰為監禁14年。