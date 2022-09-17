警港島掃黃冚賭拘31人　包括8名泰籍變性人　揭向嫖客隱瞞男兒身

警方港島總區刑事部、聯同灣仔警區、東區警區及機動部隊人員，昨日（16日）於港島各區展開代號名為「雷霆2022（THUNDERBOLT 2022）」執法行動，巡查多個罪案黑點，合共拘捕17男14女（19至52歲），當中15人涉及賭博、16人涉及賣淫。其中警方在灣仔富士大廈「放蛇」掃黃時，拘捕8名泰籍變性人，揭發有人以女性打扮接客，向嫖客隱瞞原為男兒身。



被捕人提供性服務時，每次索價$600元至$800元。（梁偉權攝)

昨午約4時，港島總區反三合會行動組、聯同灣仔警區特別職務隊及機動部隊，派出喬裝探員到灣仔駱克道381至383號富士大廈掃黃，檢獲一批賣淫工具，包括安全套及漱口水等。行動中，8男1女（26至36歲）涉嫌「違反逗留條件」被捕。消息稱，案中被捕人士均持泰國護照入境，抵港約一星期；8名被捕男子均為變性人，以女性打扮示人接客，向嫖客隱瞞原為男兒身。他們每次提供性服務時，索價600至800元不等。

差不多時間，灣仔警區反三合會行動組及特別職務隊，分別突擊搜查軒尼詩道345至351號及駱克道509號兩單位，搗破2間懷疑賣淫場所，檢獲一批按摩油、紙巾、床單及毛巾等賣淫工具。行動中，1名38歲本地女子及1名19歲非華裔女子，同涉「管理賣淫場所」被捕；另外3名本地女子及2名非華裔女子（19至45歲），則涉「協助管理賣淫場所」、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。人員亦發出4張違反相關防疫規例的罰款通知書，同時發現1名35歲男顧客在按摩場所無佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼，遂向他發出定額罰款通知書。

而東區警區特別職務隊於昨午約2時，在北角堡壘街及長康街搗破2個非法釣魚機賭檔，檢獲4部釣魚機、8部射擊遊戲機、一批遊戲卡連讀卡器及約2,500元賭款。1名35歲非華裔女子及1名39歲本地男子，涉嫌「管理賭博場所」被捕；6名本地男子、2名本地女子、2名非華裔男子及3名非華裔女子（31至52歲），則涉「在賭場內賭博」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。人員亦發出13張違反相關防疫規例的定額罰款通知書。