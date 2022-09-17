警一連兩日反罪惡行動　搗釣魚機賭檔及酒吧販毒　拘捕18男8女

警方有組織罪案及三合會調查科人員經深入調查及情報分析後，於昨日（16日）晚上展開代號「雷霆2022」(THUNDERBOLT 2022) 的反罪惡行動，突擊搜查西九龍一帶，搗破4個懷疑非法釣魚機賭檔以及發現一間持牌樓上吧販毒。行動中，警方合共拘捕18名男子及8名女子。



行動中，警方共拘捕18男8女。（警方提供）

昨日（16）晚上，人員分別於旺角和油麻地4個單位內拘捕4名本地男子涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）; 至於10名本地男子、8名本地女子、1名內地男子，年齡介乎29至54歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反防疫規例，人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲9部釣魚機、13部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀咭器及約7000元賭款。

另外，人員亦於今日（17日）凌晨時分，於尖沙咀突擊巡查區內領有酒牌的場所，並於其中一間酒吧內檢獲懷疑毒品，包括約29克懷疑氯胺酮、26克懷疑Happy粉、15粒懷疑搖頭丸及現金約10萬元。人員於場內共拘捕3名男子，年齡介乎24至48歲，其中包括一名38歲負責人，他們涉嫌「販毒」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博均屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。