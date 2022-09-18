北角29歲色狼玩具店偷拍女童被捕　手機藏逾400張多名女童裙底照

警方於9月14日接獲一名41歲女子報案，指其7歲女兒當日傍晚時分在北角英皇道一間玩具店內，懷疑被一名男子用手提電話偷拍裙底。

東區警區重案組接手調查，經翻查大量閉路電視後，發現疑犯同日先後偷拍另外兩名女童裙底。東區警區刑事部人員於9月16日下午在北角同一間玩具店發現目標男子蹤跡，並發現他再次偷拍一名女童的裙底，警方隨即拘捕該名29歲的本地男子，他涉嫌非法拍攝私密部位被捕。

經調查後，人員在該名男子的手提電話內發現多達400張女童裙底照，女童年齡大約5至10歲，拍攝日期由今年5月起，拍攝地點大多為公共圖書館及文具店。警方亦已檢取其個人電腦作進一步檢驗。

該名男子現被暫控一項非法拍攝私密部位罪，並將於9月19日於東區法院提堂。

警方重申，對任何非法拍攝私密部位或其他風化罪行，均採取零容忍的態度，必定會嚴正執法，將犯人繩之於法。警方提醒市民，非法拍攝私密部位屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁5年。

警方同時呼籲市民所有家長於購物時要小心照顧同行的小朋友，如果發現女兒近月曾懷疑被偷拍裙底，請致電36601683或36601684與東區警區重案組第一隊聯絡。