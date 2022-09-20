個半月內第7宗　一男子帶鐵蓮花入西九法院　涉藏攻擊性武器被捕

今日（20日）上午10時18分，警方接獲西九龍裁判法院保安報案，指一名男子攜摺刀及鐵蓮花進入法院。警方到場將該名52歲姓馮男子，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕，並押往長沙灣警署候查。今次已是一個半月內第7宗有人藏攻擊性武器進入法院被捕事件。



52歲男子帶鐵蓮花入西九法院，涉藏攻擊性武器被捕。（資料圖片）

本港近月連接發生藏攻擊性武器進入法院被捕事件。8月8日上午，一名24歲本地男子在西九龍裁判法院過安檢時，被發現袋中有兩把長約20厘米的金屬摺刀，警方到場以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該名男子。同日下午，西九龍裁判法院保安員報案，指有人藏有一個鐵蓮花。警員接報到場，發現55歲姓李男子的袋中檢獲一個鐵蓮花。

8月15日，一名外籍光頭漢進入西九龍裁判法院大樓時，保安發現他的背囊內藏有一把18厘米長的摺刀。8月17日上午8時許，36歲姓黃男子進入通州街西九龍裁判法院大樓時，保安透過安檢系統發現他的斜揹袋有一把菜刀。同月24日，一名男子進入長沙灣通州街501號西九龍裁判法院時，被保安員發現袋中藏有一把刀。

9月1日早上9時55分，深水埗通州街西九龍裁判法院有保安員報案指，分別從一名34歲姓洪男子的袋中檢獲一塊刀片，以及於一名55歲姓龔男子的背包內檢獲一把摺刀。警員接報到場，並在洪男袋中發現一塊長約8厘米的無柄刀片，另外在龔男的背包中發現一把長約8厘米的摺刀。警方經初步調查，該兩名男子涉嫌藏有攻擊性武器被捕。案件交由深水埗警區刑事調查隊第1隊跟進。