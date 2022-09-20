油麻地男西醫涉收5000元簽「免針紙」　涉款達千萬元　警放蛇拘人

警方繼月初拘捕元朗一名女西醫，涉嫌向病人濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，今日（20日）再調查油麻地一間樓上診所涉嫌向顧客濫發「免針紙」，並拘捕涉事男醫生及其助手。消息指，被捕醫生為西醫戴港盛，診所涉嫌以每張約4,000至5,000元收費簽發「免針紙」，涉及最少2千張，估計涉款達千萬元。



大批警員進入診所內調查。（林振華攝）

消息指，警方西九龍總區重案組，今日派員「放蛇」調查油麻地彌敦道335號高怡醫務中心一間樓上診所，發現診所涉嫌以每張4,000至5,000元價格簽發「免針紙」，為期最少3個月，涉及最少2千張，估計涉款達千萬元。警方於現場拘捕一名70多歲男醫生以及3名助手，另外亦發現診所單以今日已發出近200張「免針紙」，當場亦有約10多名客人等候，警方會調查相關人士有否曾購買免針紙並觸犯相關條例。消息指，被捕醫生為西醫戴港盛，涉事診所外亦掛有其名牌。

警方本月5日亦拘捕元朗一間診所64歲女西醫，涉嫌以收費每張500元，向求診病人開出「免針紙」，警方調查指該診所於8月份，共發出超過6,000張相關豁免證明書。該名女西醫涉嫌「製造虛假文書」被捕，其後獲保釋候查。