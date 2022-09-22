Crostini結業｜海關接104宗投訴　拘55歲姓黃男董事　籲苦主聯絡

連鎖餅店Crostini上周二（9月13日）突然宣布全線結業。結業消息惹起大量持餅卡的顧客不滿，直言是「詐騙」，不少苦主向海關舉報。今（22日）海關報告調查進度，指將從涉嫌違反商品說明的方向進行調查，今（22日）早拘捕該公司55歲的男董事，海關呼籲苦主主動聯絡海關專案隊伍，如有任何人持尚未兌換的餅卡，可致電熱線2545 6182，或電郵至crimereport@custom.gov.hk。海關會與消委會保持聯絡，密切調查，不排除更多人被捕。

消息指，被捕姓黃男子疑為黃光輝。《香港01》今午致電聯絡黃光輝，直接向他查詢是否被捕，惟他指不便透露：「唔好意思唔答你喇，進入咗司法程序」。



海關留意到早前有連鎖餅店宣布全線結業，以致有消費者因為未能兌換有關產品致蒙受損失，連鎖餅店涉嫌作出不當地接受付款的營業行為，海關今早拘捕該公司55歲的男董事，現已獲保釋候查。海關指，至今收到104宗個案投訴，共涉及5 300張餅券或禮券，金額共約27萬元，單宗個案最高涉及1.75萬元，並已聯絡部份投訴人，正了解詳情跟進。海關對事件表示高度關注，成立專案隊伍跟進。海關總貿易管制主任雷毅權指，有報案人在8月28號仍在購買餅卷，惟該公司在9月13日突然宣布結業， 翻查兌換期限，期限由本年尾至2025年不等。

雷毅權呼籲任何人士如持尚未兌換的餅卡，可主動與海關聯絡，提供購買詳情，購買單據及餅卡，市民可致電舉報熱線2545 6182，或電郵至crimereport@custom.gov.hk。調查仍然進行中，海關會與消委會保持聯絡，密切調查，不排除更多人被捕。海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買餅券或禮券時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。

《香港01》今（22日）午聯絡Crostini創辦人黃光輝，記者問黃是否被海關拘捕，他指由於涉及司法程序不便透露，「唔好意思唔答你喇，進入咗司法程序」。翻查資料顯示，Crostini母公司為鴻膳有限公司，董事為創辦人黃光輝。Crostini於2013年成立，首間分店開設於觀塘廣場。公司在2019年時曾擴展至25間分店，惟在結業前的半年已大減至15間，直至2022年9月13日宣布會全線結束營業。黃光輝之前接受訪問透露，表示不捨，惟無能為力，已投放8000萬「疫」市挽救。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。