海關破千萬元內河船走私案拘兩男　首檢1.6萬張已投注六合彩彩票

香港海關昨晚（21日）在香港西面水域進行反走私行動，其間於爛角咀對開海域偵破一宗利用內河船走私貨物至澳門的案件，檢獲一批已投注並將於今日（22日）晚上開彩的六合彩彩票；另外亦檢獲一批走私智能手機和平板電腦等貨品，估計市值約1,000萬元。行動中，兩名分別37歲和59歲內地男子被捕。

今次是香港海關首次發現有走私分子，將本地六合彩彩票走私至境外。涉案的六合彩彩票全為「電腦飛」，約有1.6萬張，投注額約33萬元，相信該批彩票及電子貨物是供應內地及澳門市場。



海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任黃志強稱，涉案的大批已投注六合彩彩票，攪珠日期為今晚，相信是由於今晚六合彩彩金較過去一段時間為高，故吸引內地及澳門人士購買，走私集團於是在香港大批採購這些六合彩彩票，再走私到澳門及內地圖利，相信每張彩票經轉售可獲利4元至13元，視乎當晚彩金而定。

黃又指出，今次亦是海關繼今年6月及8月之後，再次偵破的第3宗走私集團利用內河船，循相同路線走私貨物的案件，經過過去一段時間海關打擊後，今次案中走私集團採取新手法，刻意將走私物品連同其他大批貨物分散於船艙內，目的是增加人員的執法難度，逃避偵查。

至次今次緝獲的電子產品，內地對這些電子產品的需求一直非常殷切，加上內地對這些產品徵收高達63%至108%的稅款，若這批貨物成功走私返回內地，估計可逃避的稅款高達800萬元。由於疫情影響香港與內地旅客通關，海關不排除不法分子利用澳門，再將涉案貨品走私到內地。

昨日傍晚約6時30分，海關在香港西北海面截停一艘內河船進行搜查，其間發現船上載有超過50板、每板約有30箱不同類型貨品。由於貨物眾多，人員需用較長時間核對載貨艙單上的貨物資料，於是利用一部高科技的手提式X光掃描器檢查貨物，透過分析影像發現貨物內的包裝、排列及重量大小，並不符合載貨艙單上報稱的食品。

人員於是進行進一步搜查，最終在該批報稱為食品的貨物內，發現一批走私手提電話及平板電腦等高價值電子產品。海關港口及海域科海域行動組高級督察蔡賢銘稱，海關有理由相信走私分子刻意將這些高價值電子產品，混入散貨中，企圖增加人員的搜查難度。

海關首次檢獲走私六合彩彩票，並截獲千萬元走私手機及平板電腦。(梁偉權攝)

案件交由有組織罪案調查科跟進。海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任周俊雄表示，直至今日中午，在船上發現超過6,000件走私貨品，包括3,000件手提電話，當中亦有剛推出市面的最新型號產品，以及逾3,000件平板電腦，估計總市值超過1,000萬元。同時，海關在船上首次發現大批未列載艙單的六合彩彩票，經初步點算約有1.6萬張。周續稱，船上兩名分別37歲和59歲的內地男船員被捕，貨物的檢驗及跟進調查仍然繼續，海關不排除有更多人被捕。

根據海關調查，涉案走私集團可能僱用一些人士，在投注站經電腦售票，大量採購這些彩票。海關將調查涉案彩票分別供應澳門及內地所佔的比例，稍後會向香港賽馬會核實這批彩票購買的方法及金額來源，另外海關亦會追查涉案走私貨物的來源。

香港賽馬會發言人表示，根據馬會政策，如中獎彩票60日內無人領奬，彩金將撥入多寶彩池。