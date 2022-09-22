更衣室偷信用卡購名錶、手袋　涉款達$570萬　警拘5男女

有犯罪集團於運動場及會所更衣室盜取市民信用卡，其後用作高額簽賬包括購買名錶、手袋及電子產品等，涉款達570萬，多名市民受害報案。警方經調查後，前日（20日）拘捕4男1女涉嫌串謀詐騙，年齡介乎25到38歲，當中包括集團主腦以及骨幹成員。



警方商業罪案調查科高級督察郭健樂指，警方接獲多名市民報案，稱自己的信用卡被人盜用作高額簽賬。商業罪案調查科人員經深入調查及情報分析後，鎖定一個目標犯罪集團，於9月20日在全港多區展開代號「鳴金」的打擊盜用信用卡集團行動，拘捕4名本地男子及1名本地女子，年齡介乎25至38歲，分別報稱任職商人、地盤工人及無業。他們涉嫌串謀詐騙，當中包括集團主腦以及骨幹成員。

調查顯示，該犯罪集團今年5月至8月期間，懷疑利用在運動場及會所更衣室盜取的信用卡購買名貴手錶、手袋及電子產品等。人員相信該詐騙集團與16宗同類型案件有關，涉及金額共約570萬元。

另外，人員亦發現騙徒盜取受害人的身分證，並用作申請新信用卡及開設銀行戶口，以清洗黑錢。所有被捕人已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。行動中，人員檢獲數張銀行卡，並起回價值約50萬元的贓物，包括名貴手錶、手袋及衣物等。

警方提醒市民應時刻保管好個人財物。如遺失身分證或信用卡，應盡快報警及通知相關發卡機構，避免損失。市民亦可以考慮定期查詢個人信貸評級紀錄，如發現可疑紀錄，應盡快聯絡相關金融機構。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。