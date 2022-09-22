O記尖沙咀掃黃拘32人　「性感女郎」攀牆逃走　警調查揭為男兒身

警方今日（22日）聯同入境署在尖沙咀一帶進行反非法入境者和反非法勞工行動，共拘捕14男18女，而在拘捕行動中更驚現「性感女郎」飛簷走壁一幕。網上流傳今日（22日）下午4時許，一名頭染金髮，身穿白色內衣的「性感女郎」，蹲於加拿分道及寶勒巷交界的發利大廈外牆簷篷，再沿大廈外牆的水喉、招牌及冷氣機一路而下，途中不少圍觀市民大叫小心。未幾，當該名「性感女郎」爬至一樓後，用雙手拉住冷氣機鐵架，其後用雙腳踏上路邊交通指示牌頂，再由數名途人協助下，順利到達地面。



經警方初步調查，該名攀牆逃走的人士為一名持護照入境的30歲泰國籍男子，相信他為逃避警方的搜查行動，便從2樓的「一樓一」單位爬出窗外，當到達地面時，被警員以「違反逗留條件」拘捕，而他身上無表面傷痕，其後由救護車送往伊利沙伯醫院檢查，案件列作「有人在危險位置」處理。



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有組織罪案及三合會調查科A組警司呂思灝表示，今日（22日）警方進行代號「風騎」的行動，針對打擊跨境非法賣淫集團，共拘捕14男18女，警方相信今次行動，已成功瓦解一個透過本地賣淫網站及其他社交媒體，經營及操控賣淫活動的跨境賣淫集團。

警方於今年年頭展開調查，情報顯示犯罪集團為逃避檢疫規定，刻意安排賣淫人士經水路偷渡來港，更會親身到訪東南亞國家進行招攬，當中以「一條龍」形式安排整個賣淫行動，包括提供機票、陪伴入境、預約入住檢疫處所，以及提供專車接送賣淫人士到市區的「一樓一」單位工作。此外，集團亦會提供跟進服務，包括協助賣淫人士延期留港簽證、包辦網上廣告，如安排攝影師拍照、透過本地賣淫網站及社交媒體刊登廣告，以及與客人預約交易。而在交易過程中，亦會提供安全套、漱口水、毛巾及潤滑劑等等。

呂思灝又指出，到本港賣淫的人士，除需要償還上述由集團所支出的費用外，每次交易的肉金亦要上繳相當成數，而集團為逃避執法人士之調查，亦會限制賣淫人士在港的活動，更會不時轉換工作單位或酒店房間。

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）於今日展開行動，以「串謀販運他人進入香港賣淫」、「串謀控制他人賣淫」及「串謀依靠他人賣淫的收入為生」拘捕7名骨幹成員，包括6男1女（年齡介乎26至53歲），全部為本地人；而聯同入境事務處，所搜查集團位於九龍區的「一樓一」單位中，則以「非法入境」及「違反逗留條件」拘捕8男17女（年齡介乎21至41歲），當中包括1名内地女子，其餘24人則為泰國籍人士，全部均來港一個月的非法賣淫人士。案中32名被捕人士將被通宵扣查。

在行動中，警方亦檢獲10萬元現金、大量避孕套、漱口水、潤滑劑、一輛用於接送的私家車，以及用以溝通接客的電腦及一系列通訊設備。而行動仍然進行中，警方不排除有更多人被捕。

警方表示，會繼續留意有關情況及進行情報搜集，打擊非法賣淫活動罪行。警方亦提醒市民，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人身為處所的擁有人或租客或其代理人，知道處所已經或者即將經營為賣淫場所，亦屬違法，一經定罪，可被判監7年，市民切勿以身試法。