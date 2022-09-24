中鏹警員「小虎sir」康復歸隊　空手道學生受影響加入警隊

警員「小虎Sir」於2019年10月1日，奉命守護屯門大會堂門前豎立的國旗時遭暴徒淋潑腐液，致皮膚三級燒傷，經歷長達兩年半的治療後，於今年3月重回警隊，重拾空手道教練的工作，而小虎的空手道學生—— 韓世杰最近亦成功加入警隊，並勇奪薛富盃及銀笛。



小虎於2013年為元朗區少年警訊開辦空手道班，當時就讀中學的韓世杰是首批學員。韓世杰憶述：「師父身材高大、孔武有力，他在教授空手道以外，亦會分享處理案件的經驗，灌輸我們正確價值觀，以免我們誤入歧途。」

韓世杰希望透過學習空手道來保護自己及他人，但受場地限制，每周只能安排一節課堂，幸好小虎騰出私人時間，為學生提供訓練以準備比賽。小虎指出，因他要輪班工作，學生為了遷就他不時需要深夜於公園操練。他說：「我鼓勵學生在他人休息時尋求進步，雖然訓練的時間及場地並不理想，但情況愈艱難，我們愈要克服。」

韓世杰獲小虎悉心栽培，在本地比賽獲獎無數，更於日本的空手道比賽贏得冠軍。小虎遇襲受傷時，即使身體承受極大痛楚，他仍心繫道場並囑咐韓世杰代為執教。當時正就讀大學的韓世杰銘記小虎的囑咐，替他打理道場，亦下定決心於畢業後加入警隊。

他希望像小虎一般挺身而出維護香港治安，向年輕人宣揚正確價值觀。小虎十分支持韓世杰加入警隊，休養期間亦協助他預備體能測試及面試，結果韓世杰首次投考警隊便獲取錄。

25歲的韓世杰於三月起接受學警基礎訓練課程，並於9月17日進行結業會操。他表示：「我較擅長需要背誦的科目，但射擊的表現則較弱。小虎師傅曾說：『在他人休息時尋求進步』，故我會在晚上到營房苦練舉槍等細節。」最終韓世杰榮獲薛富盃及銀笛，他十分感激小虎的諄諄教導讓他有所進步。

小虎憑藉英勇表現於2020年獲頒銀英勇勳章，去年更晉升為警長，他未來會向刑偵方向發展，而其愛徒韓世杰亦展開警務生涯。二人從師徒變成同袍後目標依然一致，他們希望透過警務工作與市民多溝通，修復警民關係，傳遞守法信息。