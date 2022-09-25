魂斷摩天崖｜民安隊救人照片曝光　攀岩教練﹕地勢極險要難攀爬

大嶼山彌䃟石澗摩天崖今日（25日）發生致命意外，17人結伴行山，惟珠寶商人盧仲輝墮崖身亡。民安隊晚上於facebook分享救援照片，當時男事主已由直升機救離，人員游繩將其餘被困山崖的同行友人送至安全位置，照片可見山崖陡峭。

摩天崖的攀爬難度被行山愛好者定為「五星級」，攀岩及山藝教練梁念豪亦指出，大嶼山彌䃟石澗摩天崖地勢極為險要，斜度近90度，高度約70米，崖壁十分滑，稍有不慎攀爬者極易直滑落崖底，輕則受傷，重則送命。以往曾有多人在該處喪生。梁重申，攀摩天崖人士，如無接受過專業訓練及配備專業裝備，易生嚴重意外。



梁指出，近20年來、最少有3人攀摩天崖而送命，事後已召開死因法庭。死因庭法官要求在通往摩天崖的小徑豎立警告牌，提醒市民該處曾有發生過多次死亡意外。可惜死亡意外仍再發生。

梁續稱，他本身已是山藝及攀岩教練，以往亦多次攀爬過摩天崖，仍覺得該崖十分難攀。就算有一定攀岩經驗的老手，若無專業資格及裝備，攀該崖亦很容易出意外。

他認為，攀該崖需考獲「山藝領袖繩索」資格，另外攀爬時要安全繩、胸帶、普式結及攀石扣等裝備，攀爬前還要有事前計劃及攀爬時要有一批具專業資格人士同往，否則仍是意外難免。

民安隊員與飛行服務隊直升機攜手救人

事發於今日（25日）中午12時18分，一行17人前往彌䃟石澗行山，當行至摩天崖時，姓盧65歲男事主墮下100米山坡昏迷不醒。政府飛行服務隊直升機應召到場搜救．將事主送往東區醫院搶救，惜返魂無術。

民安隊則指，山嶺搜救中隊奉召跟隨政府飛行服務隊直升機趕赴摩天崖，救援大嶼山彌䃟石澗摩天崖墮崖意外，其中一名男子失足從高處墮下山崖昏迷。由於事發地點地勢險要，墮崖者由直升機送往東區醫院搶救，其餘約16人則由山嶺搜救中隊隊員帶到安全位置。民安隊提醒行山人士，行山要量力而為，注意安全，特別要避免前往地勢險要或懸崖位置，以免釀成危險。