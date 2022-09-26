泊車注意｜「入錶易」遙距交易故障　司機網上鬧爆﹕錢照收牌照抄

運輸署流動應用程式「入錶易」出現故障，有駕駛人士發現「入錶易」應用程式的遙距交易功能今日（26日）未能正常使用，只能使用現場繳費服務，大為不便。運輸署為事件致歉，表示正就系統進行緊急搶修，並已透過「入錶易」及「香港出行易」流動應用程式通知市民；若發現多收款項，會透過所用的支付工具帳戶退回。



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不少司機上網大吐苦水，指系統近月不時故障，而昨日至今仍未恢復正常，致電熱線卻無法撥通，即使透過App繳費，信用卡成功扣款後，但程式上仍然顯示逾時，結果需要自行到現場用八達通續時，提醒其他駕駛人士「呢幾日就當舊錶用好了，電話記得教鬧鐘」。亦有司機批評信用卡被扣錢，但系統沒有延長泊車時間，最終被炒牌，「我今日都比佢扣咗8蚊，咁岩有差佬抄牌，差佬話唔關佢事，叫我打上機房」，慨嘆「錢照收，牌照抄」。

(程式畫面截圖)

《香港01》今日向運輸署查詢「入錶易」應用程式故障事宜，至下午約5時30分，運輸署回覆查詢表示，運輸署「入錶易」流動應用程式的遙距支付功能出現故障，以致部分經「入錶易」完成的交易未能及時提供泊車時間。該署及咪錶營辦商現正進行緊急搶修，並已透過「入錶易」及「香港出行易」流動應用程式通知市民。市民可考慮在泊車咪錶進行現場繳費。

署方續稱，該署及咪錶營辦商會翻查交易紀錄，若發現多收取款項，會透過所用的支付工具帳戶退回。若市民發現重複繳款，亦可記錄相關資訊（包括咪錶編號、交易時間及交易編號），以便該署安排處理退款。該署對市民所造成的不便致歉。《香港01》正向運輸署查詢，「入錶易」出現故障期間，車輛被發出違泊告票，車主是否需要繳交罰款。