10.1國慶｜消息﹕逾7000警力布防　會展、金紫荊廣場周五起封閉

十月一日國慶日將至，警務處處長蕭澤頤早前曾表示，警方會調派大量警力在街上巡邏。消息指，警方將會派出7,000至8,000警力在全港各區布防，包括總區應變大隊、速龍小隊、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及衝鋒隊等人員會出動。屆時會於灣仔一帶布防及進行交通管制，同時警方亦會派員在高風險地區巡邏，包括人多聚集的地方及港鐵站等，便衣探員亦會戒備，以確保國慶典禮活動在安全有序的情況下進行。此外，灣仔香港會議展覽中心及金紫荊廣場，最遲會於本周五（30日）起封閉，為典禮作準備。



灣仔金紫荊廣場及會展將於周五起封閉。（莊堅毅攝／資料圖片）

警務處處長蕭澤頤早前於電視節目上強調，於國慶日當天會調派大量警力，包括軍裝、特種部隊及便裝警員在街上巡邏，本港的恐襲風險屬中度，即沒有具體情報顯示香港可能成為襲擊的目標，但強調警方不會因而掉以輕心。 他指出，由於近期仍有嚴重個案在發生，警方會留意情報及網上情況，採取相應行動。

而保安局局長鄧炳強昨晚（26日）亦表示，如任何人士利用任何特別日子鼓吹港獨或台獨、煽惑他人鼓吹港獨或台獨，或明知而便利他人作出一些港獨或台獨的行為，或違反《香港國安法》。他強調警方必定會嚴正執法，「切勿心存僥倖，我們一定會採取適當的行動。」

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