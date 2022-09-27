警灣仔觀塘掃黃拘4男女　包括3泰籍變性人

警方根據線報及經深入調查後，今日（27日）下午於灣仔及觀塘展開掃黃行動，檢獲大批避孕套、濕紙巾及漱口水等證物，共拘捕4人，包括3名泰籍男子及一名本地女子，而所有被捕人現正被扣留調查，此外，一名按摩院男職員亦被票控。



灣仔警區特別職務隊聯同入境事務處人員，今日（27日）下午約5時展開代號「虎尾」的掃黃行動，突擊搜查灣仔駱克道381至383號一單位，涉嫌「違反逗留條件」拘捕3名泰籍男子（年齡介乎25至40歲）。在行動中，探員檢獲一批避孕套及漱口水等證物，而所有被捕人現正被扣留調查，稍後交由入境事務處跟進。據了解，3名被捕男子均為變性人，以女性裝束打扮示人，他們每次提供性服務時，索價600至1,000元不等。

觀塘警區特別職務隊聯同雜項調查隊人員，今日（27日）下午在觀塘區展開掃黃行動。探員在物華街拘捕一名45歲本地姓陳女子，涉嫌「唆使他人作出不道德行為」。其後，在附近一個單位內檢獲一批證物，包括避孕套、濕紙巾及潤滑油等，被捕人現正被扣留調查。

另外，觀塘警區雜項調查隊人員突擊搜查匯景道一間按摩院，並發現場所未有保留3天內快速抗原測試結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向場所內一名40歲姓郭男職員發出定額罰款通知書。另外，場所管理人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）將會被票控。

警方表示，公眾地方招攬客人作賣淫乃觀塘警區重點打擊目標之一，人員會繼續留意相關情況及採取嚴厲執法行動。另外根據香港法例第266章《按摩院條例》，任何人經營、料理、管理、協助管理或無論以任何身份協助經營任何沒有有效經營牌照的按摩院，即屬違法，一經定罪最高罰款可處罰5萬元及監禁6個月。