消防處搗15非法油站拘19人　檢值$150萬柴油

消防處近日聯合警方及海關進行代號「火雷」的跨部門聯合行動，一連三日打擊全港的非法加油活動，共搗破15個非法加油站，檢獲7.5萬公升柴油，市值約150萬港元。行動檢獲的柴油數量，為歷來單一次行動之冠，動用人數及打擊地點，為消防處歷來最大規模。行動中共截獲19名涉案人士。



消防處助理消防區長（反非法加油活動特遣隊）莫柏建今日（29日）交代案情指，行動中執法人員分別在葵青、屯門、大埔、西貢及沙田，搗破12個非法加油站，另外於深水埗及中西區亦搗破3個非法加油站。行動中檢獲75,000公升柴油、8部油缸車、6部儲有柴油的輕型貨車及大批入油工具。行動中共截獲16男3女（29至72歲），涉嫌違反《消防消除火警危險規例》、《危險品條例》及《危險品管制規例》而被檢控。

為保障公眾安全，消防處指將會暫停涉案危險品車輛的牌照，待法庭定罪後有關危險品牌照將會被撤銷，以禁止涉案相關車輛再運載危險品。而涉案檢獲的柴油，消防處將向法庭申請充公。行動亦發現這些柴油並不合乎香港法例第295G章《危險品管制規例》內訂明的危險品包裝、標記及標籤等規定。

莫指出，非法油站等非法危險品個案有上升趨勢，去年消防處檢控約140宗，今年首9個月已檢控約170宗。莫又指非法油站的柴油零售價為每公升8至9元，較正規油站每升約21元，便宜一大截。

消防處：切勿光顧非法油站 非法加油會被檢控

莫提醒，有關危險品的新法例已於今年3月31日生效，當中有關非法加油活動的違例罰則，已提升至罰款10萬港元及監禁6個月。莫呼籲市民切勿光顧非法油站，重申非法加油會被檢控。

消防處已引入化學品分析儀，加快辨別物件是否屬於危險品。（梁偉權攝）

另外，高級消防隊長（反非法加油活動特遣隊）彭偉信指出，行動中，消防處發現有6部危險品儲存車，涉嫌違反消防安全規定，包括輸入喉不符合消防標準、儲存車上的油缸蓋沒有緊閉及上鎖、儲存車上滅火筒不合規格等。為加強執法效率，消防處已引入化學品分析儀，加快辨別物件是否屬於危險品。

高級消防區長倪楚豐表示，非法加油活動對公眾構成重大威脅，非法油站沒有防火和滅火裝置，潛在火警危險，一旦發生火警會產大量濃煙，甚至會發生爆炸，對附近人士構成極大危險。因此消防處會致力打擊任何形式的非法加油活動。