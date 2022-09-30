19歲港女生陳屍台北龍山寺廁內　台警指人命關天　設法聯絡家屬

台灣媒體報道，一名19歲鍾姓香港女生，周四（29日）被發現陳屍台灣台北市萬華區龍山寺內女廁內，且留有兩段字條，表達了女事主的歉意，亦提及「不要隨便跟靈界溝通」，案件現交由台北市警察局萬華分局接手調查。《香港01》就事件向台警了解，據知，台警正設法與女事主家人取得聯繫，亦會為家人提供最大的便利，幫助他們赴台處理事件。至於事主被指留下字條，台警稱若真的有留下字條，也會讓其家人知道，坦言「如果大家口耳相傳，恐怕對家人也有一些困擾，不是協助家人的本意。」



據台灣警方指出，台警一定會想辦法聯絡家人，初步已知她以什麼名義來台灣，會透過那申請單位去聯繫家屬。而目前疫情放緩，出入台灣已開放很多，不管她的家人從哪個角落來到台灣都沒有問題，「因為事件太大了，畢竟人命關天」，相信台灣方面會給他們最大的方便。

至於有台灣媒體報道關於字條的內容，對方稱如果真的有留下字條，台方會按司法程序處理，也會讓家人知道她所留下的東西，會讓他們知道原因，「如果大家口耳相傳，恐怕對家人也有一些困擾，不是協助家人的本意。」

《香港01》正就港人在台離世一事，向入境處查詢。

而據台媒報道，台灣警方指出，周四下午2時許，龍山寺的清潔員發現位於地下室的廁所內，倒數第二間無法打開，敲門也沒有人回應，才請保全人員到場查看，發現女子陳屍廁內。經調查後，證實死者是年僅19歲、赴台就讀的港生，就讀於某科技大學，在台灣並沒有親人，目前透過校方聯繫香港家屬。因現場無打鬥、外力介入跡象，已初步排除他殺。警方勘查後等待司法相驗釐清死因，並已聯繫家屬前來辦理後事。