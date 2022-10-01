粉嶺五旬婦疑行山失蹤逾半月　山友發現兩物件　丈夫冀政府再搜索

上月14日，58歲女子林小儀離開粉嶺寓所，疑往粉嶺蝴蝶山行山後一直失蹤，警方曾發出尋人呼籲，民眾安全服務隊亦連日派員上山搜索，至今逾半個月，林女仍然音訊杳然。

昨晚（30日）林女的丈夫譚先生在Facebook發文指，早前有山友在北大刀屻發現其妻使用的毛巾，他期望山友如拾獲毛巾可通知他。記者今早向他查詢尋人進展，他回覆指有山友在山上發現其妻的毛巾及水樽，他將相關資料傳予警方，惟警方回覆指山上搜索行動已告結束。譚先生坦言現時依靠朋友或義務山友幫忙尋人，期望政府相關部門可考慮在發現水樽及毛巾一帶再搜索其妻的行蹤。



譚先生昨晚在Facebook發文指，其妻林小儀於9月14日在蝴蝶山失蹤，當時她頸上掛有一條藍白色毛巾。直至失蹤多日後，有山友在北大刀刃徑往大刀刃方向，發現該條同款毛巾搭在樹上。但在數天後，山友再經過上址，卻發現毛巾已經消失了。他希望如有山友拾獲毛巾可通知他。

記者今早致電譚先生了解詳情，他指太太失蹤後，警方有呼籲尋人，民安隊均有派員上山尋人，9月17日曾有一次大型搜索行動，其後連續多日亦有零散的行動，但始終無法尋回妻子。譚先生續指，民間「郊野義務搜索隊」（CVST）亦有派員上山搜索，並在北大刀屻徑往大刀刃方向發現其妻的毛巾搭在樹上，另外亦有山友發現其妻使用的水樽。譚先生遂將相關資料傳送給警方，惟警方回覆指山上搜索行動已經完結。

譚先生坦言，自己只是小市民，政府部門指行動完結，他亦沒有辦法，唯有自己再找朋友或義務山友幫忙上山找尋妻子的行蹤。他理解警方及民安隊早前已動員上山，惟他希望政府有關部門可考慮在發現水樽及毛巾一帶再次搜索其妻的行蹤。

民安隊在粉嶺蝴蝶山搜索失蹤女子。(fb「CAS in Action - 動感民安隊」圖片)

失蹤女事主林小儀，自9月14日離開粉嶺一鳴路的住所後失蹤，其家人同日向警方報案。據報林女有行山習慣，平日常到蝴蝶山。警方兩日後發相尋人，懷疑事主前往蝴蝶山一帶遠足，之後不知所終。救援人員於是連日到蝴蝶山展開搜索。林女身高約1.6米，體重約50公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄短棕髮。她失蹤前身穿紅色長袖上衣、黑色長褲及黃色運動鞋。