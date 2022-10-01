4匪闖九龍塘獨立屋搬夾萬　約克幼稚園董事馮鎮邦慘遭索帶綁實

九龍塘今凌晨（1日）發生入屋行劫案，男住戶及兩名外傭遭綁起，消息指，該名姓馮（44歲）男住戶為約克幼稚園董事馮鎮邦。據了解，凌晨約0時50分，4名身材高大的男劫匪持武器闖入雅息士道4號一間獨立屋，當時屋內只有馮及兩名外傭，部分人正在睡房入睡，有人則身在大廳，劫匪將眾人喚醒，聚集在大廳後，以膠索帶將他們綁起，然後在屋內大肆搜掠，將3個夾萬連同裡面的財物一併抬走。匪徒得手後迅即逃離大宅，其中一名外傭趁機取來剪刀鬆綁，衝出屋外試圖阻截匪徒離開，可惜只目擊4人登車絕塵而去。馮及兩名外傭在事件中被綁了不足10分鐘，自行鬆綁，沒有受傷，並於凌晨1時02分報警求助。

據悉，3個夾萬內存有100萬元人民幣，以及一批珠寶、金器及金條，故實際損失仍有待點算。案件現交由九龍城警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。



大批警員在場調查。

翻查資料，約克幼稚園是馮禮城和太太譚淑賢在1979年創辦，兩人的兒子為馮鎮邦，據悉他亦是約克董事。根據資料，涉事雅息士道4號獨立屋由馮氏家族持有。約克教育機構現時合共有10間分校，其中5個位於九龍塘，其餘分布在港島、美孚、元朗、將軍澳及屯門。

馮氏家族過往不時捲入各類爭議，早於2013年，金巴倫道51號分校約克國際幼稚園的天台證實僭建天台屋，估計面積約2000平方呎，更懷疑被用作馮鎮邦一家的住所。惟當時校方回覆傳媒時，以天台不屬於學校範圍及約克只是租客為由，指何人使用天台與校方無關。

約克幼稚園在2020年2月疫情爆發初期，亦被爆出要求老師「自願」放無薪假或預支暑假的風波。老師想如常獲得2月整份工資，須答應在原定可休息的復活節及暑假回校，為學生補課。有受影響的教師批評，校方向家長宣布減收學費來換取「良心企業」稱譽，卻要老師放無薪假，是不合理及不公道。

而約克教育機構回覆時承認，受疫症影響，停課時間太長，從幼兒教育角度，網上教學不能百分百取替面授教學效果，故需要補課確保幼兒對知識和課程的掌握，故向老師提議作微調安排，並強調雙方簽訂的僱傭合約上，已闡述清楚類似瘟疫情況的安排，希望老師配合。