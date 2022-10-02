內地女學生墮假公安情網　聯手演大龍鳳拍被虐片　勒索父母500萬

假冒公安騙案屢見不鮮，近日本港竟出現一宗案情離奇的騙案，假冒公安結合網上情緣，受害人更協助騙徒拍攝影片，假扮自己被禁錮毒打，用茄汁扮血漬，向父母勒索巨額贖金。本港警方西九龍總區重案組探員經連日追查，於旺角一間酒店鎖定女事主行蹤，遂以涉嫌「浪費警力」將她拘捕。



警方今晚（1日）拘捕一名女子，黑布蒙頭鎖上手拷（王譯掦攝）

銀行職員揭發案件 女學生曾滙20萬元予「公安」情郎

據了解，一名在港讀副學士學位的內地女學生自8月起，在網上認識一位自稱來自上海的「公安」，經過數星期的相處，在騙徒噓寒問暖下，女學生與「公安」暗生情愫，墮入情網，並且對「公安」身份堅信不疑。9月中，女學生為證明自己未曾犯法，一度向情郎滙款20萬元。

銀行職員察覺到這筆巨額交易轉款，感事態不尋常，於是通報警方。警方亦聯絡上女學生及其父母，告之已墮入騙案。女學生父母大怒，於是趕急安排女兒回內地，女學生不相信自己癡心錯付，昨日（30日）在香港監護人陪同下，心不甘情不願地辦理退學手續。未幾在同日下午，女學生便告失蹤，監護人於是報警尋人。

女學生自編自導自演 茄汁扮血漬 拍攝受禁錮被虐片段

同日，女學生父母在微信收到騙徒勒索訊息及片段，片中女兒疑被禁錮，全身披血，疑遭虐待毒打，須交500萬元贖金。西九龍總區重案組介入調查，經連番追查後，翻看閉路電視，發現女學生曾身處旺角一間酒店，自行辦理入住手續，自由出入房間，確認並沒被綁架的跡象。

後來警方竟另揭內情，發現女學生入住酒店後，騙徒編藉口指她相貌與一名通緝犯十分相似，要求女學生扮演成女通緝犯，拍片製造自己被虐的假象，用茄汁扮身上血漬，聯手引「壞人」同伙出洞。女學生信以為真，與「公安」聯手自編自導自演大龍鳳，詎料影片最終傳送至女學生父母，成為勒索材料。

警方掩至酒店埋伏，惟女學生一直沒回酒店房間，徹夜在街上流連，至今日（1日）女學生回酒店辦理退房手續時，警方將她帶回警署，及後證實女學生毫髮未傷，女學生後來和盤托出，終結束這場鬧劇。

警方回覆指，於9月30日晚上接獲報案，指一名18歲內地女子的父母懷疑來港升學的女兒被人綁架，他們從綁匪收到相片及影片，顯示該名女子受傷及被禁錮。綁匪要求該父母支付500萬元贖金。案件交由西九龍總區重案組接手調查。人員經深入調查後，發現該內地女子在聲稱被綁架期間，仍能在尖沙咀區自由行走。人員昨日（10月1日）下午在旺角區尋獲及拘捕該名18歲姓鄒女子，涉嫌「浪費警力」。

調查顯示，被捕女子早前接獲自稱為內地執法人員的騙徒來電，指其涉及刑事案件。為證明清白，被捕女子按騙徒要求參與「秘密行動」，自行拍攝偽裝自己被綁架的相片及影片並發送給匪徒作行動之用。經檢查後，該名被捕女子沒有受傷，現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民，切勿輕易相信來歷不明的電話，尤其是聲稱為執法人員並要求參與「秘密行動」或提交保證金的來電。