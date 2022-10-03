拍片勒索父母500萬內地女生　親述墮騙徒陷阱　助老千騙家人始末

一名在港讀副學士的18歲內地女生，早前誤墮網上情緣結合假冒公安的雙重陷阱，真心真意欲幫「上海公安」引壞人出洞，自拍遭囚禁虐待影片，茄汁扮鮮血，最終影片被騙徒利用，要求父母交500萬元人民幣贖款，幸西九龍總區重案組探員耗時22小時，幾經辛苦尋獲女事主，向她解釋被騙，避免家人再招損失。女事主今（3日）在警方陪同下現身說法，親述個人經歷，道出騙徒行騙手法，解釋為何自己在過程中深信不疑，希望來港的內地師生要小心提防。



女事主於10月1日涉嫌浪費警方被捕，據悉，警方調查後認為她為案中苦主，故決定無罪釋放。（王譯掦攝／資料圖片）

假公安先騙女事主25萬元

西九龍重案組一隊羅啟賢高級督察指，姓鄒18歲受害女事主，於一年前於網上結識騙徒，對方自稱「上海公安」，對事主噓寒問暖，成功獲取其信任。對方聲稱女事主牽涉刑事案件，多次被要求抄寫悔過書，最終要求她匯款脫罪，最終被騙去25萬元。父母知悉後安排女兒退學回內地，但在上周五（9月30日），女事主再收電話，要求她參與「秘密行動」，自行拍攝偽裝自己被囚禁的相片及影片，並發送給匪徒作行動之用。而騙徒則將影片傳送予女事主父母，要求該父母支付500萬元人民幣贖金。

由於案情涉及禁錮情況，警方高度重視，並由西九龍總區重案組接手調查，發現女事主當日自行入住旺角一酒店房間，相信是影片拍攝的場所，女事主短暫逗留後離開，懷疑案件是自編自導自演，用茄汁將自己打扮成滿身鮮血，猶如遭受暴力對待，並自拍影片發送至騙徒。經22小時的追蹤後，警方發現女事主在聲稱被綁架期間，仍能在尖沙咀區自由行走。人員上周六（10月1日）下午在旺角區鄒女，她未有受傷，以涉嫌浪費警力將她拘捕，其後因相信她是案件受害人，故無條件釋放。案件列作「浪費警力」及「以欺騙手段取得財產」。

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假公安與女事主保持聯絡達一年

警方西九龍總區刑事總部鍾雅倫警司表示，案件最困難之處在於追查受害人的下落，連續22小時希望追查其下落，由於當時已深夜，閉路電視亦難以捕捉其身形。加上受害人根據騙徒指示到偏僻地方行街，更不可以坐下，受害人漫無目的四處走，更曾乘的士到港島，令警方難以追查。此外，今次案中的騙徒不在香港，以普通話與受害人聯絡，並抓住受害人的性格弱點，然後放長線釣大魚，以一年時間了解受害人的背景，熟悉她的一切，利用其內向的個性，編造一個假故事，指她導致16人受害，最終令事主自責，完全配合騙徒的策略。

案件中受害的姓鄒女生，於記者會上現身親述受騙經歷，她指出，起初騙徒出示相關公文、警方編號及拘捕令，亦有視像通話，見到對方的樣子後便更信以為真，與對方聯絡後，對方亦分享生活中的事情，彼此建立友誼。

女事主滿身茄汁的影片截圖。（林振華攝）

聽假公安擺布拍受虐片以「協助捉壞人」

騙徒指她曾身處高風險地區，要求她交出個人資料，並指她涉及刑事案件，而調查已有初步結論，訛稱鄒女因未有妥善處理個人資料，因其錯失導致16名群眾被騙，她對事件感自責、內疚，想彌補自己的過失。由於她在港求學，騙徒要求她交出25萬元保證金，她亦信以為真，匯款予對方。後來騙徒更指在手機安裝監聽軟件，指示她自拍影片以誘捕一些犯罪團伙，更要求她預錄報平安的影片，沒料到被用作勒索之用。

至於為何被上當，她解釋對方訛稱讓她將功補過，協助警方調查案件，並讓她簽保密協議，不可以與其他人提及事件。因為她相信騙徒的說話，並相信拍下影片，可以幫助警方偵查及引出犯罪團伙。而在她失蹤的22小時內，對方要求她不停換地方，不可以與他人有聯繫，她遂在街上走了22小時。後來警方在街頭尋獲她，讓她看自己拍下的照片及影片，指騙徒用來勒索其母親500萬元人民幣現金，並讓她聽取騙徒用來勒索母親的語音。

受害女事主鄒同學於記者會上呼籲來港內地師生小心誤墮騙局。（林振華攝）

她呼籲，所有來港讀書的學生、家人，知道她的遭遇後有所警覺，不要相信陌生電話內的人，不要隨意透露自己的身份資料、家庭資料，也不要隨意點開陌生的網上連結，一旦遇上問題，要向家人、朋友及警方求助。

去年西九總區共87名內地師生受騙 涉款7300萬元

西九龍總區防止罪案辦公室黃美愉總督察表示，2021年，西九龍總區接獲的騙案中，有87宗與假冒官員有關，並牽涉內地來港的學生或老師，涉款7,300萬元。而2022年1月至8月，同樣案件及手法共有55宗舉報，涉款6,100萬元。