屯門嘉爵酒樓再遭刑毀　股東包括仁濟總理、監警會觀察員鮑誠業

位於屯門藍地的翠湖（嘉爵）園林酒家，再捲入刑毀案。早於去年12月，嘉爵才剛轉手便疑因拒絕支付陀地，遭江湖猛人「忽得超」派人搞破壞，警方事後成功拘人，至今日（3日）清晨時份，嘉爵竟再遭刑毀，匪徒擊碎店內玻璃及淋潑紅油，當時身在店內的職員嚇至躲在廚房內。根據資料，該酒樓由一間公司持有，其中一名股東為仁濟醫院總理、監警會觀察員鮑誠業。消息指，由於案件牽涉監警會人士，警方甚為重視，正全力追查兇徒。

記者晚上到酒樓了解，店長承認鮑誠業為其中一名股東，惟他從不曾參與酒樓業務。他指自從去年一案後，酒樓一直太平，不曾被人收陀地，老闆、員工、客人之間亦關係良好，不知道今次遭刑毀的原因。



消息指，嘉爵由前老闆梁植經營，他數年前離世後，家族將生意頂手。去年12月，酒樓才剛轉手一個月，便被黑漢收陀地，新老闆拒付每月2萬元的陀地費，慘遭破壞淋油報復，損失達37萬港元。警方事後拘捕6名男子，包括一名53歲男子涉嫌「勒索」。據悉，該名被捕53歲男子姓李，是黑社會「新義安」猛人，花名「忽得超」，主要活躍於屯門。

事隔近一年，嘉爵今日再遭到破壞。事發於清晨5時43分，屯門藍地大街一間餐廳的姓蕭（34歲）男職員報案，指工作期間聽到有玻璃爆裂的聲音，亦有同事目擊一名可疑男子，他們因擔心個人安全，遂躲藏在廚房內及報警求助。

警方到場調查後，發現有數張檯、一批酒及玻璃被毀壞，店內亦被人淋紅油，遂將案件列作「刑事毀壞」案處理。消息指，案件交由屯門警區重案組接手調查。消息指，今次再度遭刑毀的原因，警方仍在調查，暫未知何人在背後指示及犯案原因，正循收陀地、區內生意競爭等方面調查。

網上圖片可見，嘉爵正門及收銀櫃檯被淋潑大片的紅油，多張椅桌被翻倒，地上一地玻璃碎，現場一片狼藉。而大門鐵閘在事發後已關下，綁有警方封條，並貼有告示指上午暫停營業。

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店長受訪指酒樓刑毀原因不明

記者晚上到訪嘉爵了解情況及追問股東身份，店長楊先生表示，酒樓共有7名老闆，由其中一名歐陽先生負責專門打理業務，其餘6名股東從來不曾參與業務，包括鮑誠業。警方事後到場調查，翻看閉路電視片段，可見有5名男子從私家車到場，其中4人下車，1人在店門口破壞，另外3人則走入店內搗亂。

警方正循多方面調查原因，曾查問會否涉及員工不和、老闆與員工之間有無糾紛，惟他向警方解釋「我哋賺錢，伙計準時出糧、顧客準時找數、戶口無轉過、老細好開心」，酒樓一直運作正常，連警方對犯案原因亦感到費解。他引述警方指，完全沒有任何跡象證明是何人所為。

至於去年12月酒樓被刑毀一案，楊指警方當時拘捕6人，此後不曾有人向他們收陀地，一直太平，並認為今次案件與該案無關，「我響度番工，完全冇任何跡象，係關於對上個單有聯繫」。

▼去年12月屯門嘉爵酒樓被刑毀▼

