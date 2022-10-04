九龍塘寶馬剷安全島　掃欄撞斷交通燈　50歲男司機涉醉駕被捕

九龍塘發生醉駕車禍。今日（4日）凌晨近1時，一輛掛上自訂車牌的寶馬i4 M50私家車，由聯合道左轉入窩打老道期間，失控猛撼安全島，掃毀數米鐵欄及撞斷一支交通燈後，停於路中。意外後，碎片、垃圾桶及零件等四散一地，飛脫鐵欄更卡於寶馬的左前輪下。姓劉（50歲）男司機幸無受傷，惟他滿身酒氣，即場接受酒精呼氣測試後，錄得逾70度讀數，涉嫌「酒後駕駛」被捕。據了解，失事寶馬落地僅一個多月，貼有浸會大學的泊車證。



涉事寶馬猛撼安全島，掃毀數米鐵欄及撞斷一支交通燈，車頭嚴重損毀。

根據資料顯示，寶馬i4 M50於去年推出，為同系列的高性能電動跑車，採用四輪驅動系統，前後均配備一組電動摩打，搭配高壓電池組的第五代 eDrive 技術，其最大馬力可達544 匹，並可在3.9 秒內完成0至100公里的加速，最高時速可達225公里，售價約由60萬港元起。

受車禍影響，現場窩打老道來回方向部份行車線一度封閉；而巴士路線N170（往華富方向）、N182（往港澳碼頭方向）、N271（往紅磡方向）、N182（往紅磡方向）及N373（往港澳碼頭方向）則須改道。及至凌晨近3時，才陸續回復正常。