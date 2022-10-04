觀塘按摩女技師提供手淫服務　最老52歲　拘14男女

警方展開代號「偵刺」掃黃行動，在觀塘區搗破5間懷疑由黑幫操控的賣淫場所，拘捕2男12女(39至63歲)。黑幫招攬中年婦做足浴店及按摩店技師，最年長52歲，暗中提供賣淫服務，且沒戴口罩與客人親密接觸，恐宣淫又播毒，7名女子亦涉違防疫例遭票控。



觀塘警區反三合會行動組高級督察劉思齊表示，警方昨(3日)午展開突擊搜查，在5間賣淫場所檢獲3萬港元現金、一批商業登記證、毛巾、按摩床及按摩油等證物，該賣淫場所經營約3至5年，表面是足浴店或按摩店，技師可替客人提供按摩及手淫服務，每次收費400至500港元，技師可獲100至150元不等肉金。

涉案賣淫場所以足浴店及按摩店作掩飾。（黃偉民攝）

劉稱，被捕男女部分有黑幫背景，2男3女本地人(41至63歲)分別為該5處賣淫場所的管理人，他們負責租用唐樓單位， 安排技師賣淫，9名被捕女子(39至52歲)則涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕。

觀塘警區反三合會行動組高級督察劉思齊（左）與觀塘警區特別職務隊第一隊高級督察傅斯揚交代案情。（黃偉民攝）

觀塘警區特別職務隊第一隊高級督察傅斯揚表示，其中7名被捕女子分別未有依例確保客人掃描安心出行二維碼、未有查核客人疫苗接種紀錄及未有確保客人有預約等，涉嫌違反防疫規例被發出定額罰款通知書。

消息稱，涉事唐樓衞生條件及通風較差，被捕技師提供服務時不戴口罩，相關按摩房間及用具亦未經消毒，為客人及社區帶來極高播疫風險。

警方亦提醒市民，根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第139條，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所，或管理/協助管理，或以其他方式掌管/控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可處監禁三年；經公訴程序定罪，最高可處監禁十年。另外，任何人身為處所的擁有人或租客或其代理人將處所全部或部分出租，而知道其全部或部分將經營作賣淫場所；或如處所全部或部分已用作賣淫場所，故意參其繼續作此用途，亦同違法，一經定罪，可被判監七年。