粉嶺五旬婦疑行蝴蝶山失蹤半個月　丈夫懸紅5萬元籲提供資料

上月14日，58歲女子林小儀離開粉嶺寓所，疑往粉嶺蝴蝶山行山後一直失蹤，山上搜索行動一度結束，至上周日（2日），有行山客在北大刀屻發現林女使用的毛巾、水樽，搜索行動才再度展開，至今日（4日）仍在進行。林女丈夫今日再在網上發文，懸紅5萬元，希望尋回妻子。



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林女現時仍音訊杳然，民眾安全服務隊連日派員上山搜索，山嶺搜救中隊連同其他搜救部隊，擴大搜索範圍外，亦在個別位置進行重點搜索，例如在山勢險要的懸崖邊遊繩，峭壁山坡上尋找失蹤者。記者今午再致電林女的丈夫譚先生了解詳情。他指，現時搜索範圍圍繞至發現水樽的位置，北大刀屻附近有機會發生危險的地方。

被問道當日太太失蹤詳情，譚先生指當時他正在睡覺，太太在沒告之行蹤後便出門離開，事前並沒透露前往行山。後來，警方曾向他展示太太最後露面的閉路電視，為當日(9月14日)凌晨2時57分，欣盛里佛教普光學校對開上山方向，其後翻查附近屋邨、商場，並無太太蹤影，因此推斷林女前往行山。不過，譚先生指，太太並沒行夜山習慣，以往大多由他陪同行山。

失蹤女子林小儀。(政府新聞處圖片)

失蹤女事主林小儀，自9月14日離開粉嶺一鳴路的住所後失蹤，其家人同日向警方報案。據報林女有行山習慣，平日常到蝴蝶山。警方兩日後發相尋人，懷疑事主前往蝴蝶山一帶遠足，之後不知所終。救援人員於是連日到蝴蝶山展開搜索。林女身高約1.6米，體重約50公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄短棕髮。她失蹤前身穿紅色長袖上衣、黑色長褲及黃色運動鞋。