疑情海翻波與港女離婚　36歲摩洛哥男北角拆毀國旗區旗洩憤被捕

北角電氣道本月2日，有25支國旗及區旗被人拆下並拋出馬路。警方經調查後拘捕一名摩洛哥籍男子涉嫌侮辱國旗、侮辱區旗及刑事毀壞。警方相信他單獨犯案，沒有其他人參與，正調查其精神狀態。據了解，被捕人最近與香港妻子離婚，疑情海翻波拆毀國旗、區旗以洩心頭之恨。



東區警區刑事總督察張恒暉簡述案情，指2022年10月2日北角電氣道屈臣道交界有13支國旗及12支區旗被毀壞。東區警區重案組經過深入調查後，於10月4日拘捕一名36歲摩洛哥籍男子，並在其住所搜獲疑犯案發時穿着的衣服及鞋。

東區警區重案組第二隊高級督察葉展洋表示北角電氣道一帶懸掛國旗、區旗慶祝國慶，10月2日凌晨5時22分警方接報上址很多國旗、區旗散布在路面上，車輛駛過時輾過旗幟，以及壓碎用以懸掛旗幟的竹杆。閉路電視顯示，一名摩洛哥籍男子於當日凌晨4時18分，行經上址時將25支捆綁在路邊鐵欄的竹杆扯爛，並扔出馬路。事件中共有25支竹枝用作固定國旗及區旗被破壞。

疑人犯案後沿電氣道東行逃去，警方經過深入調查及分析大量閉路電視片段，相信疑犯由銅鑼灣步行至上址，再行兩小時到達筲箕灣。警方繼續在筲箕灣一帶追查疑犯下落，昨日發現他在晚上6時許，進入東大街一棟住宅大廈，隨即將其拘捕。

摩洛哥籍36歲被捕人持有香港身份證，報稱從事飲食業，2015年與香港女子結婚來港。警方相信他單獨犯案，沒有其他人參與，正調查其精神狀態。