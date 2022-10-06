首8月巴士站違泊投訴逾700宗　警加強公眾教育倡負責任文化

本港多區巴士站常見有違泊車輛，既影響巴士運作及交通暢順，亦對乘客上落構成危險，其中屬於舊區的深水埗區，有關情況尤其嚴重。深水埗警區有見及此，除了嚴厲執法打擊，亦推行公眾宣傳教育活動，加強推廣負責任的駕駛者文化。



根據資料，本年度截至8月，九巴及城巴分別有超過500宗和220宗，涉及巴士站違泊影響乘客上落的投訴。深水埗警區交聯同深水埗道路安全委員會、香港交通安全隊西九龍總區、九巴及城巴，針對違泊問題，推出宣傳教育計劃，主題為「連繫社區，共建文化」；當中包括在深水埗區內多個巴士站張貼由警方大學實習生（亦是巴士乘客）設計的宣傳品，向大眾推廣負責任道路使用者之文化，同時提高普羅大眾對情況的關注。

此外，深水埗警區為了加強執法及與巴士公司的合作，推出「深安熱線」予巴士公司，以便適時舉報，及協助警方迅速處理相關違例泊車行為。香港交通安全隊西九龍總區亦參與此計劃，包括由本月中開始，安排隊員作違泊巡邏。若遇見巴士站違泊行為，會立即聯絡深水埗警區交通隊處理。稍後，警方亦計劃聯同香港交通安全隊及巴士公司，以不同活動形式，包括汽車巡遊，全方位在區內宣傳相關文化。