埃塞俄比亞來港豆角藏毒　海關檢$620萬可卡因拘兩女

香港海關昨日（5日）在香港國際機場查驗4箱來自埃塞俄比亞的新鮮蔬菜，在該4箱的豆角中檢獲共約6公斤可卡因，估計市值約620萬元，並拘捕兩名外籍女子。



昨日海關機場科人員根據風險管理的原則，在機場揀選並查驗一批由埃塞俄比亞到港、報稱載有4箱新鮮蔬菜的空運貨物。人員經X光機檢查，發現該4個紙箱影像有可疑，懷疑藏有違禁品，於是打開4個紙箱檢查，發現當中載有豆角。惟人員作進一步檢查，卻發現紙箱底部裝有夾層，4個紙箱共有8塊，內藏共約6公斤可卡因，市值約620萬元。

關員隨即以涉嫌販運危險藥物罪，拘捕兩名於空運貨站提貨的外籍女子。海關毒品調查科亦接手跟進案件。兩名被捕的外籍女子分別31歲和36歲，屬朋友關係，均報稱無業，她們在港已有一段時間。根據初步調查，人員相信被捕的31歲女子，收取1000元酬勞而去收取貨物，另外36歲女子則協助一起前往收貨。兩人已被控以一項販運危險藥物罪名，明日（7日）在西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫稱，案中販毒分子將毒品混入新鮮蔬菜，以為海關人員須盡快查驗新鮮蔬菜而作出放行，企圖蒙混過關將毒品運入本港，惟有關策略完全失敗和錯誤。案件仍待繼續調查，包括調查涉案毒品的流向。