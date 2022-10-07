4女公務員涉向5醫生多次買免針紙被捕　每張500至2500元

警方早前拘捕6名及通緝1名私家醫生，涉嫌濫發2萬多張「免針紙」，當中有370名政府僱員曾使用該些醫生過去所簽發的免針紙。警方經調查後，今日拘捕4名女公務員，分別是社署職員及小學教師。調查發現，她們分別2至3次向5名涉案醫生，以每張500至2500元購買免針紙。警方指，經審查所有證據，包括被捕人士的醫療背景、曾否作出虛假聲明，以及向醫療專家取得專業評估後，警方有理由相信她們違法地取得免針紙，遂以串謀詐騙罪將她們拘捕。消息指，被捕小學教師任職於廣東道官立小學，《香港01》正就事件向教育局了解。



一名女社工涉案被捕。 （林朗天攝）

西九龍總區警司刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，警方繼續調查有醫生懷疑不恰當發出免針紙案件，今晨（7日）西九龍總區重案組聯同港島總區及元朗警區探員，分別於天水圍、觀塘、沙田、紅磡區，以「串謀詐騙」罪名拘捕4名本地女子，她們分別25歲、42歲、45歲及48歲，四人皆為現職公務員，其中3人為社署員工，據悉當中2人為社工，其餘1人則是教育局一間官立學校的教師。警方其後亦搜查4人住所，以及位於灣仔、黃大仙及油尖區的工作地點，檢獲相關文件。

調查顯示，4人早前各自以500至2500元，向其中5間涉事診所多次取得免針紙，至少先後獲發2至3張。4人現時仍被警方扣查。

鍾雅倫又指，由於涉案醫生曾簽發大量免針紙，警方會審視全部的免針紙，確保沒有違法情況。他強調警方的調查工作不會只針對公務員，職業背景不是警方的考慮，並指持有該些醫生的免針紙並不等於一定違法。

警方就打擊濫發免針紙案件，至今共拘捕6名醫生、7名診所職員、26名免針紙市民，其中一名醫生早前已被暫控有關罪名。調查工作仍在進行中，警方會聯同律師司、醫務衞生局、公務員事務局等部門保持緊密聯繫，積極進行跟進及調查工作。

警方再度呼籲，醫務人員濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書，或市民透過提供虛假資料而獲取相關豁免證明書均可能干犯串謀詐騙。串謀詐騙罪屬嚴重刑事罪行，一經定罪最高可判監14年。

警方西九龍總區刑事部（行動）警區鍾雅倫交代案情。（林朗天攝）

他又指，特區政府一向呼籲及鼓勵市民打針，希望減低傳播風險及盡早回復正常生活。公務員身為社會公僕，更應該要以身作則，以違法手段騙取免針紙的自私行為，不但會令自己承受感染風險，亦會令身邊同事、接受服務的市民增加風險，案中被捕人士分別要接觸小童及長者，有機會為市民帶來不必要的風險，呼籲持有被捕醫生免針紙的人士盡早打針，如果認為身體狀況不適合打針，盡快求診取專業意見。

▼9月5日，元朗女西醫被捕▼



▼9月20日，油麻地一診所的1醫生及3助手被捕▼



▼9月22日，警方拘捕柴灣一名醫生王秉亮▼



+ 4

▼9月22日，警方拘捕天水圍女西醫林定儀▼

