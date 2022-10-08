元朗斬人｜壽星仔慶生險喪刀下　爭女惹出禍

元朗人氣食店傷人案內情曝光，遭刀手斬傷的姓陳（22歲）男子，有黑幫「新義安」背景，他於下周二（11日）生日，今（8日）凌晨與好友在一無牌酒吧慶生，其間疑爭女得罪同場另一黑幫「和合圖」，離開時在安樂工業大廈對開與另一男子發生爭執，陳事後與5名朋友到永順食店吃早餐，即遭6名蒙面惡煞闖入襲擊受傷。



中刀血濺的陳男，胸口有一處6吋長刀傷，送往博愛醫院搶救。據悉，陳是「新義安」成員，活躍九龍區，他為慶祝23歲生日，今凌晨零時，他們專誠到元朗慶生，在一間無牌酒吧飲酒，至清晨6時45分離去。

遇襲男子在食店等待片段。（cctv片段）

據了解，今次的導火線是陳等人在酒吧期間，疑爭女問題與元朗「和合圖」結怨，行至安樂工業大廈對開時，與另一男子發生激烈爭執，陳恃人多勢眾，不把對方放在眼內，之後前往永順食店吃早餐，食店的閉路電視拍到他們在門口等位片段，只見他們個個身穿黑衫，部分人自顧自在玩手機。

其後，他們進入食店，坐在近窗口一張枱，突然間，6名蒙頭惡煞分持利刀及木棍殺入，陳頓成眾矢之的，胸口中刀倒地，同行姓許（17歲）及姓石（18歲）男子分別頭部及手部被木棍打傷，現場食客見狀雞飛狗走。