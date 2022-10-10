屯門謀殺案│警機場拘16歲男童涉「傷人」　至今9人被捕

警方表示，昨日（10月9日）在機場拘捕一名16歲男童，涉嫌「傷人」，他涉嫌與8月6日在屯門發生的一宗謀殺及傷人案有關。該名被捕男童現正被扣留調查。警方就此案早前已拘捕8名男子，年齡介乎16至32歲。警方續指，屯門警區反三合會行動組第一隊，繼續積極跟進該宗案件。警方不排除稍後有更多人被捕。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電6148-1800與調查人員聯絡。



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今年8月6日，屯門發生的一宗謀殺案。警方在8月6日凌晨約2時接獲報案，指在屯門青菱徑一食肆對開，有3名男子懷疑被人以硬物襲擊。人員趕赴現場，發現一名22歲男子梁X佳頭部受傷，他昏迷被送往屯門醫院治理。人員經初步調查後，在同日拘捕一名21歲男子莫X謙、及一名17歲少年，涉嫌「傷人」。該名22歲男子於8月8日下午2時59分被證實死亡。

警方經進一步調查後，將案件改列「謀殺」案。警方檢獲5塊廣告板，懷疑與案有關。該名17歲少年被暫控一項「謀殺」罪、及兩項「傷人」罪，案件在8月9日上午在屯門裁判法院提堂。另外，該名21歲男子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。