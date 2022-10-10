天眼直擊｜「黑白大盜」閃電掠二千萬元玉石鏈過程曝光

尖沙咀廣東道8號英皇鐘錶珠寶今日（10日）中午時份，兩名南亞裔男子闖入持刀指嚇職員，並劫去一條擺放在櫥窗、約值2200萬元玉石頸鏈。天眼拍攝到刀匪行案經過，二人分別身穿白色裇衫及黑色上衣，猶如「黑白大盜」。他們先要求店員從櫥窗取出一條玉石頸鏈，查看期間，其中一名男子於背囊取出一把牛肉刀指嚇職員，閃電取走頸鏈，得手後迅速逃去。



該條約值2200萬元的玉石頸鏈，鑲有多粒翡翠，周邊另鋪有鑽石，極為名貴令劫匪垂涎。



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劫匪犯案時間前後不足5分鐘，根據片段，事發時店內共有三名職員，沒有其他客人。據了解兩名南亞裔男子今日（10日）中午12時左右，進入廣東道8號英皇鐘錶珠寶。其中一名身穿白裇衫的男子要求店員從櫥窗取一條翡翠頸鏈查看，期間另一名男子於背囊取出一把長約40厘米的牛肉刀指嚇職員。白裇衫男手持頸鏈，與黑衣同伴在北京道與廣東道交界登一架黑色私家車，向油麻地方向逃去。警方調查相信，賊人曾經到場踩線，鎖定目標，閃電掠去櫥窗內的玉石頸鏈

據悉，案發後警方展開「捷進行動」，在全港各主要幹道截查可疑車輛，至下午1時許，在渡船角文蔚街3號對開尋獲一輛可疑車輛，證實與劫案有關，案件現由油尖警區重案組第一隊接手調查。

現場發現一部充電器。（蔡正邦攝）