東涌活春宮影片瘋傳│男女疑公然口交　警拘36歲男涉破壞公眾體統

網上早前瘋傳，一對男女光天化日於東涌市政大樓平台上演「活春宮」，男子疑接受對方口交。警方表示，東涌警方於10月5日接獲報案，指有人在東涌市政大樓平台，有人作出不雅行為。大嶼山警區特遣隊人員接手調查，經深入調查後，今日（10日）晚上約7時於東涌逸東邨拘捕一名36歲姓江本地男子，涉嫌破壞公眾體統，他現正被扣留調查。據悉，被捕男子任職速遞員。

案件轉交大嶼山警區刑事調查隊第4隊跟進。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。警方重申，「破壞公眾體統」罪最高刑罰為監禁7年，市民切勿以身試法。



一對男女疑在東涌東薈城附近的公園做出疑似口交動作，影片在網上瘋傳。（影片截圖）

影片周六（10月8日）起於網上瘋傳，可見一對男女在公園的長櫈上有所動作，只見男子站着，女子坐在櫈上身體傾前，頭部埋在男子胯下，2人身體配合地晃動，疑正進行口交。遠處有人見到情況後拍攝，其間夾雜粗言穢言在評論，大叫「Oh My God」、「望呢度」，又曾歡呼吶喊「加油」。男子疑察覺到被人拍攝，但仍然懶理及繼續動作，更曾望向鏡頭，似乎不介意有人「觀戰」。其後女子更站起來與男子緊抱擁吻。

片段惹來網民熱議，有人直斥在他們在公眾地方做作性交行為十分不雅。過去亦曾有情侶在公眾可見地方進行性行為，執業大律師陸偉雄曾指出，相關行為已屬違法，又提醒散布影片罪責可能更重。