非洲抵港男體內藏毒　入境海關合力偵破　被送院排出59粒可卡因

一名由埃塞俄比亞抵港的男旅客吞食一批可卡因毒品，以圖用體內藏毒的方法蒙混過關，惟在香港國際機場入境時形跡可疑，行李不多，惹起入境處人員對其疑心，遂截停查問，發現他沒有預訂酒店，行程亦可疑，拒絕他入境及交由海關跟進。海關人員清關時懷疑他體內藏毒，將他送院。直至今早（11日），男子已排出59粒懷疑可卡因，重1.2公斤，市值約120萬元。



直至10月11日，男子已排出59粒懷疑可卡因，市值約120萬元。（黃偉民攝）

前日（9日），一名男旅客由埃塞俄比亞首都阿的斯阿貝巴，經泰國曼谷入境香港，被入境處人員發現形跡可疑，所攜帶的行李亦不多，故截停訊問其行程安排，發現他沒有預先在港訂酒店，近年亦沒有來港紀錄，認為其行程非常可疑，遂拒絕其入境，並轉交海關進行清關。海關人員進行清關時，懷疑他體內藏毒，遂帶他到醫院檢查。經醫生檢查後，確認男子體內藏有異物，海關人員於是將其拘捕，並在醫院等候他排清體內異物。直至今早10時，被捕男子共排出59粒懷疑可卡因，重約1.2公斤，案件仍在調查中。

海關翻查資料，發現被捕男子近幾年並無來過香港。而且相信被捕男子經過訓練，故可一次過吞食為數幾十粒的毒品。曾宥銓指，近期本港檢疫措施放寬，入境旅客數量有所增加，有不法之徒利用旅客販運危險藥物。海關會繼續根據風險管理的原則，挑選入境、出境或過境的旅客做檢查，在源頭堵截毒品流入香港。